CHAMPIONS LEAGUE – Inter direttamente agli ottavi, Milan, Juve e Atalanta ai playoff: rischio derby italiano

Si è concluso, ieri sera, il girone eliminatorio unico della Champions League; per quanto riguarda le compagini italiane, notte in chiaroscuro, con una sola vittoria, due pari e altrettante sconfitte, quelle subite dal Milan contro la Dinamo Zagabria, in trasferta, per 2 a 1 e quella della Juventus, in casa ad opera del Benfica, vittorioso per 2 a 0. Soltanto i nerazzurri di Inzaghi hanno riportato il successo, a San Siro, nei confronti del Monaco, per 3 a 0. L’Inter passa, come terza classificata, direttamente agli ottavi della competizione europea, mentre rossoneri, bergamaschi e bianconeri dovranno disputare i playoff. I due risultati nulli sono stati il 2 a 2 dell’Atalanta, a Barcellona e l’1 a 1 del Bologna in Portogallo contro lo Sporting. Gli emiliani, tuttavia, sono usciti dalla Champions. Domani, alle 12, i sorteggi per gli accoppiamenti playoff. C’è il grosso rischio di derby italiano.