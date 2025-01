Napoli e Inter in piena lotta scudetto: ecco le statistiche delle prime 22 giornate di Serie A

La vittoria del Napoli contro la Juventus arriva in una galoppata straordinaria degli uomini di Conte, che agguantano la settima vittoria consecutiva in campionato e riducono in brandelli le quote, piazzandosi al secondo posto tra le favorite per la vittoria scudetto, subito dopo l’Inter.

Per approfondire è possibile dare un’occhiata su Betfair blog con tutte le statistiche e le curiosità del palinsesto Antepost di Betfair, ma il destino della Serie A sembra ormai segnato, con il Napoli vincente scudetto quotato a 2.25 e l’Inter vincente campionato a quota 1.72, valore che si è alzato leggermente, perché per diverse settimane si era abbassato fino a 1.66: un chiaro segno delle statistiche fenomenali di questo Napoli.

Napoli in perfetto equilibrio tra under e over 2.5

Andiamo a spulciare le statistiche degli under e degli over 2.5, scopriamo subito che il Napoli nei primi 22 match ha terminato 11 gare con meno di 3 gol totali nel risultato e 11 match a trazione over 2.5, mantenendo un perfetto equilibrio.

La Lazio domina la classifica degli over 2.5 con 16 match su 22 terminati con più di 3 gol, segue il Verona con 15 gare in over 2.5, mentre Inter e Atalanta sono a quota 14. Il Torino è la squadra più “underona” del campionato, perché sono 15 i match terminati con meno di 3 gol nel risultato finale.

Napoli al top in casa, Inter imbattuta in trasferta

Al Maradona non si passa, o quasi, perché nei primi 11 match il Napoli ha vinto 9 volte e perso 2 gare, mettendo in cassaforte 27 punti su 33: miglior score del campionato fino a oggi.

Tra le statistiche all time al Maradona nei match contro la Juve, il Napoli può vantare l’imbattibilità delle quattro gare disputate dal 2021, cioè da quando lo stadio ha preso il nome del D10S. Tra queste quattro vittorie c’è anche il 5 – 1 del 13 dicembre 2023.

In trasferta è l’Inter a dominare le statistiche, con 8 vittorie e 2 pareggi nelle prime 10 gare. Il Napoli è al secondo posto per punti messi in cassaforte fuori casa, con uno score di 8 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

La migliore difesa partenopea, il miglior attacco del Biscione

Nel palinsesto delle scommesse calcio in tempo reale con le quote aggiornate su Betfair c’è anche l’Atalanta in pole position, che vuole provare a dare l’ultima spallata alle due favorite, tuttavia, gli uomini di Gasperini hanno vissuto un mese negativo e le loro forze sono rivolte soprattutto alla Champions, stesso discorso per l’Inter, anche se riesce meglio a conciliare le due cose.

Il Napoli sfrutterà a lungo termine il vantaggio di non avere impegni UEFA, anche se serve qualche rinforzo di mercato. I Partenopei stanno dominando il campionato soprattutto con la miglior difesa di Serie A, che ha subito soltanto 15 gol nei primi 22 match, al contrario, i Nerazzurri stanno dominando la stagione con il miglior reparto offensivo: 55 gol nei primi 21 match.