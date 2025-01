EDITORIALE – Mercato Napoli: tutto tace!

Il calcio mercato, da sempre (grande) croce e delizia dei tifosi azzuri.

Il Napoli di Antonio Conte sta mostrando i muscoli a tutti, e di questo ne siamo orgogliosi, però di contro c’è una società che, in sede di calcio mercato, sembra usare i propri muscoli per tenere le mani bene ancorate in tasca, a protezione del bottino parigino.

Eh si, i soldi della cessione di Kvara hanno portato un bel gruzzoletto nelle casse della Filmauro, ma il suo addio, contestualmente a quelli di Folorusho e Rafa Marin, ha impoverito l’organico messo a disposizione del tecnico Salentino, che al di là delle chiacchiere di facciata, ha come unico e solo obiettivo la vittoria dello scudetto (andate a vedere cosa diceva a “Belve” sull’essere secondi).

E, per chi ha orecchie per ascoltare, il buon Conte in alcune recenti interviste non ha fatto mistero del fatto che “siamo pochi”, aggiungendo ovviamente che lui lavora con quelli che ha, ma sembra alquanto chiaro che lui attenda rinforzi pronti e funzionali in questo mercato di gennaio (non il solito prospetto da dare crescere, parole sue).

D’altro canto l’Inter, potenzialmente capolista insieme a noi, è compagine bell’agguerrita, quindi chiedere alla società di fare tutto quanto nelle proprie possibilità per completare l’organico, in modo da mettere Conte nelle condizioni di lottare fino alla fine per il titolo, non credo sia richiesta oscena, tutt’altro.

Poi va fatto un altro ragionamento: Kvara era un giocatore di poco conto o uno che (almeno in alcune partite) era capace di fare la differenza? Nel primo caso allora lo “stiamo bene così” avrebbe anche senso, ma siccome è la seconda opzione quella reale, non dico che bisogna acquistare un calciatore superiore o di pari valore, ma un’alternativa valida e funzionale, uno che magari anche a gara in corso possa essere utilizzato per sbloccare o recuperare il risultato credo che vada assolutamente acquistata, così come andrebbe preso un altro centrale difensivo, visto che la questione Danilo ha palesato l’intenzione del Napoli calcio di cercare un calciatore in quel ruolo.

Ma l’impressione, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, è che i vari Grassi, Regini e Milic (ex difensore Viola) non abbiano proprio insegnato nulla a questa società, e si sa che errare humanum est, perseverare autem diabolicum…

Salvatore Migliara