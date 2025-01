Champions League – Stasera tutte le formazioni in campo, alle 21, per l’ultimo turno del girone di qualificazione

Quello di stasera sarà un mercoledì da leoni per le squadre del Belpaese, che scenderanno in campo, in contempoiranea, secondo regolamento, alle ore 21, per l’ultimo turno del mega girone di qualificazione. Tranne il Bologna che è già fuori dalla prestigiosa manifestazione continentale, tutte le altre, ovverol’Inter, già qualificata, il Milan, la Juve e l’Atalanta sono ancora in lizza per approdare al turno successivo. Rossoneri e Bergamaschi, contro, rispettivamente, la Dinamo Zagabria di Cannavaro, in trasferta e il Barcellona, in Catalogna, giocheranno per cercare il passaggio diretto agli ottavi, mentre la Juve che ospita, allo Stadium, il Benfica, potrà aspirare solo ai playoff. Un grosso in bocca al lupo alle italiane!