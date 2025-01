Affare Garnacho – Continuano i contatti tra Manna e il club inglese ma la distanza resta ancora lontana

Il direttore sportvo della società azzurra Giovanni Manna sta avendo continui colloqui, a Milano, con gli agenti, intermediari ed emissari del Manchester United, per la trattativa che riguarda l’acquisto del cartellino dell l’argentino ventenne Garnacho. Con il suo entourage si sta già parlando di stipendio, la proposta del Napoli è di 4 milioni di euro, circa tra base fissa e bonus, cioè quasi il triplo di quanto precepisce oggi in Premier. Ovviamente, il calciatore verrebbe a piedi all’ombra del Vesuvio, tuttavia, il club britannico persiste nel chiedere non meno di 60 milioni di euro contro i 50 più bonus, offerti dal club partenopeo. Pertanto, si prova, in tutti i modi, a limare la distanza economica che è ancora ampia. Nel frattempo, i Red Devils, hanno portato a termine un’operazione da 40 milioni complessivi con il Lecce per Dorgu, per cui devono assolutamente vendere per uscire dalla morsa delle Profit and Sustainability Rules, ossia le regole del Fairplay finanziario. Il difensore della formazione salentina, quindi, potrebbe essere la chiave che apre la porta a Garnacho. Intanto, la chiusura del mercato invernale è vicina, infatti, finirà alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio. Il tempo stringe e sappiamo bene quanto siano lunghe e difficili le operazioni di mercato di De Laurentiis. Riuscirà il bravo Manna a portare l’esterno voluto da Conte, a Napoli ? Lo scopriremo solo vivendo!