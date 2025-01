Un Calcio alla Radio – 3° Tempo con Francesco Di Somma, Giovanni Scotto e Ciro Troise 

Romano: “Su Dorgu c’è solo il Manchester United: con 35 milioni più bonus sarà ceduto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il giornalista di Pianeta Lecce Francesco Romano: “Il Lecce vuole 40 milioni di euro per Dorgu. Il Manchester United si era fermato a 27, ma girano voci che gli inglesi sarebbero pronti ad arrivare a 35+5 di bonus, ma questa opzione resta da verificare. È ovvio che la cessione di Dorgu sarebbe una mazzata per il Lecce dal punto di vista tecnico, ma di fronte a un’offerta opportuna il club salentino non si può tirare indietro, anche perché le voci stanno distraendo il calciatore. Dorgu piace a tanti ma concretamente si è fatto solo il Manchester United. Inter? Fisicamente e tecnicamente cinque volte superiore al Lecce, non c’era molto da fare. Rissa sugli spalti? È vero, è nato da qualche tifoso “infiltrato” dell’Inter che ha esultato in modo inopportuno al terzo gol dei nerazzurri”.

Jacobelli: “La vittoria sulla Juve svolta della stagione, Conte ha riportato l’entusiasmo dei tempi dello scudetto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli: “La vittoria del Napoli sulla Juventus pesa moltissimo. Sappiamo tutti cosa sta portando Conte alla squadra azzurra. Mi ha colpito la capacità dei partenopei di ribaltare l’incontro, con una grinta e un’energia che ha trasmesso a tutto l’ambiente. Questa squadra ha le potenzialità per arrivare al primo posto alla fine del campionato. Conte è un allenatore di primissimo livello, vediamo quanto può dare un tecnico del genere. Quando il Napoli non ha avuto una guida sicura in panchina è crollata miseramente, nonostante lo scudetto sul petto. Il maggior merito di Conte è di aver riportato l’entusiasmo. Nella Juventus manca chiarezza: l’addio di Danilo è un altro capitolo. Questa squadra ha già cambiato 6 capitani e ha bisogno di leader: quelli che il Napoli ha ritrovato e penso a Di Lorenzo. Napoli sottovalutato? Dipende dalla narrazione che si fa, ma i meriti degli azzurri sono incontestabili. E questa crescita è proseguita anche dopo la partenza di Kvaratskhelia”.

Esposito: “Ho parlato con Conte e Manna: ho la sensazione che c’è voglia di fare uno sforzo per rinforzare il Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto l’attore e scrittore Salvatore Esposito: “Il presidente era teso prima della partita, anche se non lo dà a vedere. La gara con la Juve è speciale per tutti. Ho fatto un giro anche negli spogliatoi, salutando il mister e Di Lorenzo e anche gli altri giocatori. Ho avvertito la consapevolezza che si sta facendo qualche cosa di importante. Il Napoli ha perso giocatori straordinari, protagonisti dell’ultimo scudetto, e nonostante questo gli azzurri sono lì in alto. Ma c’è anche la consapevolezza che l’Inter è la squadra più forte ed è quella da battere. Se i nerazzurri si suicidano calcisticamente allora il Napoli sarà lì pronto ad azzannarli, ma l’inter ha due squadre. Di questo anche nel Napoli sono consapevoli. Rinforzi? A Conte serve uno tra Garnacho e Adyemi, a meno che non esca un coniglio dal cilindro. Se non arriva un giocatore del genere si resta con Ngonge, ma sono convinto che il Napoli farà qualcosa entro fine mercato. Garnacho? Ho la sensazione che il Napoli vuole fare uno sforzo per prenderlo, ma dipenderà dal Manchester United. Adeyemi è la sua alternativa. La volontà di rinforzare il Napoli c’è tutta”.

Dillon: “Il Manchester è quasi obbligato a vendere Garnacho. Il Napoli ha un vantaggio sul Chelsea”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il giornalista del “The Sun” Andrew Dillon: “La richiesta per Garnacho è alta, ed ad oggi nessun club è arrivato ad accontentare il Manchester United. Il club inglese deve vendere per una questione di fair play finanziario, sono obbligati a farlo. Aspetteranno fino all’ultimo secondo per tenere alto il prezzo del giocatore e poi liberarlo. Il Napoli è in vantaggio rispetto al Chelsea solo se il Manchester United vuole subito i soldi, i blues devono fare altre operazioni e nel frattempo hanno bisogno di incassare perché non c’è immediata disponibilità. Il Napoli ha il vantaggio di avere i soldi di Kvaratskhelia da poter investire subito. Volontà del Garnacho? Conosce sicuramente meglio l’ambiente del Chelsea, ma in linea generale un calciatore si vuole sentire importante, Molti a Manchester pensano che Garnacho debba restare a lavorare con Amorim, perché è un grande allenatore. McTominay? Nessuno sta piangendo per lui, ma credo che sia un ottimo calciatore, forte e coriaceo. Non si è molto parlato del suo addio, perché probabilmente non avrebbe giocato tutte queste partite”.

Fabbroni: “Adeyemi è un nome ormai da scartare. Il Napoli a Roma troverà una trappola”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Garnacho last minute? Si può fare. Il Napoli ha fatto operazioni impensabili questa estate. Però questa situazione si sta complicando, ho il timore che il club azzurro si stia incartando in questa trattativa. Escluderei Adeyemi perché la volontà del calciatore è di andare in Premier League. Quando un giocatore ha una preferenza diversa diventa veramente difficile proseguire una trattativa. Spero che il Manchester United prenda Dorgu, perché dovrà poi provare a recuperare qualcosa cedendo appunto Garnacho. 55 milioni sono tanti ma è giusto che il Napoli provi a fare questo colpo. Buongiorno a Roma? Dipenderà molto da come si allenerà in questi giorni. Ha un fisico che entra in efficienza di rendimento con un po’ più di fatica rispetto agli altri. Bisogna stare attenti perché contro la Roma non sarà una sfida facile. In casa stanno facendo tutto sommato bene, e loro sono convinti di poter fare una una grande partita. Secondo me è una vera e propria trappola. Sarà una gara tesa, con grande tensione agonistica”