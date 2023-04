ESCLUSIVA PA – MERET COLPEVOLE SUL GOL DEL MILAN? RISPONDONO GLI EX GRANDI PORTIERI DEL PASSATO

Non c’è dubbio che Meret fin’ora abbia disputato, insieme ai suoi compagni, una stagione strepitosa. Spesso è stato decisivo per far restare inviolata la porta del Napoli, eppure ieri, qualcuno, noi tra questi, ritiene che il portierone friulano non sia stato esente da colpe sul gol di Bennacer arrivato al 40esimo del primo tempo. Per capire meglio la cosa, abbiamo chiesto il parere di alcuni grandi ex portieri del passato. Meret colpevole o no sul gol del Milan? Vediamo cosa ci hanno risposto…

Fabio BRINI ex portierone dell’Udinese di Zico, Edinho e Causio, oggi allenatore, valuta così l’azione del gol del Milan: “Vedendo le immagini, Meret probabilmente si aspettava che Bennacer la mettesse sul palo più lungo, lasciando secondo me troppo spazio sul palo corto. Spesso quando cerchi di fare qualcosa di più commetti qualche errore”.

Gabriele DEI Mainardi, ex portiere tra le altre del Crotone, attualmente preparatore atletico, legge così l’azione incriminata: “Meret ha lasciato il primo palo scoperto, ma c’è un motivo. Il Milan ha fatto girare rapidamente la palla da destra a sinistra e lui ha tentato un riposizionamento veloce, fermandosi un po’ prima. È rimasto col corpo un po’ indietro per provare a parare di piede, ma sono stati rapidi loro a spostare il fronte della palla. Avrebbe dovuto provare a fare altri 20, 30 cm in più alla sua destra, però non era una situazione semplice”.

Ivano BORDON ex portierone di Inter, Sampdoria e della Nazionale è sintetico: “Doveva chiudere in tuffo”.

Roberto CORTI, ex portiere dell’Ascoli di Rozzi, la vede così: “Penso che poteva fare un passo in più per coprire il primo palo: il tiro era forte, ha cercato di rimediare con i piedi ed è stato sfortunato perché la palla è rimbalzata male. Se Bennacer avesse fatto gol in diagonale sul palo opposto non saremmo stati qui a discutere, anche perché al di là di tutto questo episodio, Meret rimane sempre un grande portiere e io tifo per lui”.

Massimo ASSANTE, un passato nelle giovanili del Napoli e protagonista nelle porte di Frosinone, Savoia e Cavese boccia Meret: “Ha sbagliato sicuramente la postura del corpo. Prima del tiro, era sbilanciato, doveva assumere la posizione classica con il busto basso in avanti…. Non sarebbe stata una parata difficile…”.

Cesidio ODDI, ex estremo difensore di Palermo e Cavese, pone l’accento su un altro aspetto: “La posizione diciamo che ci poteva anche stare, ma non è stato molto reattivo nell’ intervento, che avrebbe dovuto effettuare con le mani e non con il piede. A portieri invertiti ci sarebbe stato un altro risultato, ma Meret rimane comunque un buon portiere”.

Gianluca BERTI, ex portiere tra le altre di Genoa, Roma, Torino e Sampdoria, assolve in pieno Meret: “Secondo me non ha nessuna colpa, è un’azione dalla destra alla sinistra, veloce. Ha fatto il massimo…”.