Champions – Napoli – Liverppol visibile in esclusiva, solo su Amazon Prime Video

Napoli – Liverpool, big match della prima giornata del girone eliminatorio, che bagna il ritorno degli azzurri nella massima competizione continentale, sarà trasmessa, in esclusiva su Amazon Prime Video, che detiene i diritti sulla miglior partita di Champions League del mercoledì. La sfida tra azzurri e Diavoli Rossi è stata considerata tale, quindi, per assistere all’evento in Tv,, pc, tablet o smartphone, si deve essere abbonati alla piattaforma Prime Video, oppure in alternativa, iscriversi sul sito Primevideo.com per godere della visione gratuita di tutti programmi, per un mese. Trascorso il quale, ma almeno un giorno prima, si può disdire l’iscrizione, o confermarla attraverso un pagamento di E 49,90 all’anno.