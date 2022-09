IL FISCHIETTO – NAPOLI vs SPEZIA, dirige Santoro di Messina, Valeri al Var

L’Aia ha appena comunicato le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie A 2022/2023: ecco la sestina che dirigerà Napoli vs Spezia, anticipo di sabato 10 settembre alle ore 15 allo stadio Maradona: in qualità di direttore di gara ci sarà Santoro della sezione di Messina, mentre gli assistenti saranno Margani e D’Ascanio, il quarto uomo Volpi ed al Var il duo Valeri – Prenna. Primo incrocio in assoluto, per gli azzurri, con l’arbitro siciliano trentatreenne, che da soli due anni è stato promosso nella Can di A e B.