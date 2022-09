Champions League – Juventus k o a Parigi, Milan pari a Salisburgo.

E’ iniziata con un pareggio ed una sconfitta la nuova avventura delle squadre italiane in Champions League. Le due formazioni impegnate ieri, erano la Juventus che è stata sconfitta al Parco dei Principi di Parigi dal PSG, per 2 a 1, con doppietta di Mbappè e il Milan che ha impattato per 1 a 1 in Austria, contro il Salisburgo. Oggi in campo, tra le mura amiche del Maradona e del Meazza ,sarà la volta di Napoli e Inter, rispettivamente contro Liverpool e Bayern Monaco e scusate se è poco, due gare spettacolari dal punto di vista calcistico ma che riservano molte difficoltà alle due formazioni della nostra penisola. Auguriamoci che azzurri e nerazzurri abbiano miglior fortuna delle connazionali.