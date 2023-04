IL FISCHIETTO – NAPOLI vs VERONA, dirige La Penna di Roma, al Var Nasca

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto per l’anticipo di dopodomani, al Maradona, Napoli vs Verona, valido per la trentesima di serie A, il fischietto della capitale La Penna, con cui collaboreranno i giudici di linea Rocca e Cipriani, il quarto ufficiale Marcenaro ed in Sala Var il duo Nasca – Abisso. Per la cronaca, l’arbitro romano ha incrociato gli azzurri, in passato, in nove occasioni, nelle quali il Napoli ha conseguito sette successi e due risultati nulli.