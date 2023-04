CHAMPIONS – Il Real Madrid batte 2-0 il Chelsea e mette un piede in semifinale

Nell‘altra partita dei quarti di finale di Champions League, valida per l’andata, i campioni d’Europa in carica del Real Madrid, ieri sera al Bernabeu, hanno sconfitto per 2 a 0 i londinesi del Chelsea, ipotecando, pertanto, le semifinali della manifestazione. Le reti sono state realizzate da Benzema ed Asensio. Il match di ritorno si giocherà martedì prossimo 18 aprile nella capitale britannica, ma per gli inglesi servirà un’autentica impresa per passare il turno.