Serie C, Ciciretti e Terranova al Benevento: la dirigenza ufficializza i due acquisti

Per causa di forza maggiore il Benevento ritorna sul mercato e ufficializza gli arrivi di Ciciretti e Terranova. Per il primo si tratta di un ritorno in giallorosso a distanza di cinque anni. Le sue dichiarazioni di affetto verso i colori della Strega non sono passate inossevate e la dirigenza ha deciso di puntare sull’esperienza e la tecnica di Amato. L’intervento sul mercato si è reso necessario anche per il mese di stop che dovtà ossevare Ciano a causa di un infortunio

Il difensore Terranova arriva per colmare l’assenza di Meccariello, il quale starà fermo cinque-sei mesi per la rottura del legamento.

Entrambi firmano un contratto fino al 30 giugno 2024.