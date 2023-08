IL FISCHIETTO – FROSINONE vs NAPOLI SARA’ DIRETTA DA MARCENARO DI GENOVA

Il campionato 2023/24 sta per aprire i battenti, quindi ritorna la nostra rubrica dedicata all’arbitro che dirigerà la partita del Napoli in calendario, nel fine settimana. Per il match di apertura della prima giornata di serie A, Frosinone vs Napoli, di sabato prossimo, allo Stirpe, è stato designato il fischietto di Genova Matteo Marcenaro, il quale avrà come giudici di linea i signori Cicconi e Bercigli, in qualità di quarto uomo La Penna e per finire al Var ci saranno Di Paolo e Serra. Per la cronaca, Marcenaro vanta soltanto tre precedenti con la squadra partenopea, tutti finiti col risultato nullo, speriamo che questa sia la volta buona per incamerare i tre punti in palio.