de Giovanni, Massimiliano Esposito, Muselli, Petrazzuolo, Mignano e Mandato a Napoli Magazine

NM LIVE – de Giovanni: “La sconfitta del Napoli col PSV è inspiegabile, la convivenza tra McTominay e De Bruyne è un problema, Inter? Sfida difficile, ma è una grande occasione”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Il mio ultimo libro "L'orologiaio di Brest"? Primo libro con Feltrinelli, parla di un passato che cerchiamo di dimenticare ma che torna spesso a galla. La sconfitta del Napoli? La serata contro il PSV è inspiegabile, poi ci sono cose interne che noi non sappiamo evidentemente. C'è un disagio chiaro, questo non è il vero Napoli. Il PSV è una buona squadra, ma non è incredibile. L'uomo migliore è stato Man, un giocatore scaricato l'anno scorso dal Parma. Le motivazioni le deve capire Conte, il quale ha detto alcune cose sui nuovi e sui vecchi dopo la partita. Ha parlato anche delle difficoltà di inserire tanti giocatori nuovi. Il Napoli gioca senza la linea centrale dell'anno scorso, ovvero Rrahmani, Lobotka e Lukaku. E' vero che i giocatori forti devono giocare, ma la convivenza tra De Bruyne e McTominay inizia a dare problemi, lo scozzese non può giocare lì. Inter? Peggior avversaria possibile, ma è anche una grande occasione: una vittoria contro i nerazzurri rilancerebbe gli azzurri. Detto ciò, devono finire questi infortuni, lo stesso Buongiorno è apparso in difficoltà fisica dopo un lungo stop. Rrahmani non si sa cosa abbia, doveva rientrare 4 partite fa. Parole di Lang? Lui e Lucca non devono lamentarsi, sono costati tanto tra ingaggio e cartellino, hanno avuto le loro occasioni ed offrono prestazioni inguardabili. Lucca, poi, ha avuto un comportamento assurdo in occasione del cartellino rosso. A questi livelli è inaccettabile, è frustrato dal momento e lo capisco ma spero sia solo un disagio momentaneo, altrimenti vuol dire che non è pronto per certi livelli. Chi giocherà con Anguissa in Coppa d'Africa? I vice di Anguissa e Di Lorenzo, il quale è in grande difficoltà, non ci sono. Lo sappiamo dall'estate, sostituire Anguissa con Elmas è folle. Il Napoli deve pensare ad un cambio di modulo: Gilmour è troppo diverso da Lobotka ed Anguissa è imprescindibile. Ci sarebbe il 4-3-3, ma dopo le ultime parole Lang vedrà poco il campo, lo stesso vale per Lucca. Poi tutto dipende dalla presenza di Hojlund. Se Lucca è questo preferisco vedere in campo Ambrosino".

NM LIVE – Max Esposito: “Napoli? Al momento non c’è unità d’intenti, Conte porterà tutti sulla retta via, Anguissa in Coppa d’Africa? Paradossalmente può essere un vantaggio”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Napoli? Le difficoltà si conoscevano, non giocare la Champions per un anno può sembrare poco ma non è così, soprattutto se poi devi giocarla con tanti giocatori nuovi in rosa. Conte dice che i nuovi non si sono messi tutti a disposizione nel migliore dei modi, quindi non c'è una un'unità d'intenti, ognuno pensa al proprio orticello. L'anno scorso è stato tutto più semplice, c'era una sola competizione da giocare con meno giocatori da gestire. Con più competizioni e più giocatori tutto è più difficile. Conte ha esperienza e porterà tutti sulla retta via, ma se i nuovi faticano ad ambientarsi il cammino sarà insidioso per il Napoli. Gesto di Lucca all'arbitro? Non so, ma sicuramente non andava fatto. Il suo atteggiamento dà ragione a Conte, il nome o il passato non contano. In una squadra come il Napoli devi sfruttare le occasioni che hai. Qualcosa va registrato, soprattutto nell'atteggiamento e nella mentalità, spero che Conte riesca a farlo il prima possibile. Senza il gruppo puoi avere anche una grande rosa ma non vai da nessuna parte. Come giocherà il Napoli quando Anguissa andrà a giocare la Coppa d'Africa? La sua partenza risolverà alcuni problemi tattici, nonostante sia un grande giocatore. I numeri non sempre dicono tutto, ma se giochi in questo modo hai un centrocampista che fa l'esterno e non rende allo stesso modo. McTominay tornerà al suo posto, ma in questo caso ci sarà un posto sull'esterno dove potranno giocare Neres o Lang, tornando così al 4-3-3. Parole di Lang su Conte? Conte ha risposto nel modo giusto, giocherà quando dimostrerà di essere pronto. Oriali è una figura importante nello staff azzurro, in questi casi può dare una mano. Lang si è buttato la zappa sui piedi parlando pubblicamente del suo impiego, anche perchè è arrivato in un campionato nuovo ed in una squadra che ha appena vinto lo scudetto con un allenatore top. Spero e credo che in settimana si chiariranno. Conte ha ragione quando dice che tutti, vecchi e nuovi, devono tornare ad avere umiltà. E' l'unico modo per raggiungere gli obiettivi".

NM LIVE – Muselli: “Napoli? Credo ci sia un problema mentale, le parole di Conte sono state chiare, adesso bisogna lavorare sul gruppo”

ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Cosa succede al Napoli? Quando compri un giocatore il costo non ti dà garanzie assolute. Non è scritto che se spendi una certa cifra hai delle sicurezze. Io vedo un problema mentale, anche contro il Torino si è visto. Le parole di Conte sono state chiare, ci fa capire che c'è un problema mentale e di atteggiamento nel gruppo. Tutti devono mettersi a disposizione e farsi un esame di coscienza. Parlare di mercato è giusto, anche perchè i nuovi non stanno rendendo. Ma i nuovi arrivati non sono giocatori scarsi, quindi il problema è un altro. Non si potevano limitare i danni nel corso di una serata negativa così come accadde contro il City? La squadra purtroppo ha smesso di giocare, ma già dopo il 2-1 a fine primo tempo. Il problema è lì, non dopo quando la partita è già finita. Parole di Schouten? Lasciano il tempo che trovano. E' stata una partita difficile da definire tale, non c'era il vero Napoli in campo, la squadra ha mollato. Hojlund? Spero torni, ma spero ci sia una reazione di tutta la squadra, una reazione che però va costruita perchè non arriverà da un giorno all'altro. Vanno sistemate tante cose, credo ci sia da fare un lavoro importante sul gruppo. Le parole di Conte sono pesanti, lui dice complesso e non difficile, quindi qualcosa da capire c'è".

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? E’ inconcepibile perdere 6-2 contro il PSV, enorme campanello d’allarme, alcune scelte di mercato lasciano a desiderare, Hojlund è sulla via del recupero”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Cosa dire dopo il 6-2 subìto dal Napoli contro il PSV? E' inconcepibile perdere 6-2 contro il PSV, anche per orgoglio e amor proprio. I contorni della sconfitta lasciano dubbi, perplessità e cicatrici. Il Napoli si è sfaldato nel corso della partita. Conta ha parlato delle difficoltà dei nuovi dicendo che inserire 9 giocatori non è facile ed è vero, ma non sono arrivati giocatori scarsi o giovanissimi. Il Napoli ha speso tanto per prendere Lucca o Lang, tra l'altro accolto da eroe in Olanda e invece qui è un oggetto misterioso. Gesto di Lucca? L'arbitro credo che l'abbia interpretato bene. Poi anche tutti gli altri come Gilmour, Milinkovic-Savic e Gutierrez hanno commesso degli errori. Le analisi di Di Lorenzo e Conte mi sono sembrate leggere, serve pazienza ma ci sono giocatori di qualità. Alcune scelte di mercato lasciano a desiderare, forse andavano trattenuti giocatori come Simeone e Raspadori. Non vogliamo sparare sentenze, ma sono arrivate già troppe sconfitte. Il campanello d'allarme è enorme. Anche Beukema ha giocato male, tutti devono dare delle risposte concrete. Hojlund è in recupero, facciamo affidamento su di lui. Cosa salvare dopo la partita col PSV? Gli assist di Spinazzola e Neres per McTominay, nient'altro. La prima mezz'ora serve a poco, dopo ne hai presi 6 quindi non vedo cosa ci sia da salvare. Conte dovrà trovare delle risposte rapidamente in vista dell'Inter, gli azzurri giocheranno in uno stadio pieno. Tifosi del Napoli fermati in Olanda senza un motivo? Inaccettabile, il ministro Tajani dovrebbe fare qualcosa".

NM LIVE – Mignano: “Napoli? La situazione mi puzza di bruciato, ADL dovrebbe intervenire”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Umiliazione del Napoli? Bisogna tornare molto indietro nel tempo per trovare una partita così. Negli occhi dei giocatori ho visto tanta remissione, ma anche in Conte. La situazione mi puzza di bruciato, anche se non vivo lo spogliatoio. Tutte le frasi di Conte venute fuori dopo la partita non lasciano ben sperare, lui continua a dire che l'anno sarà complesso. Si stanno dicendo tante cose, ma tutti i nuovi o quasi sono arrivati ormai mesi e mesi fa. Non si può parlare ancora di tattica, ci sono altre motivazioni. Lo stesso presidente De Laurentiis, dopo tanto silenzio, dovrebbe intervenire. Alcuni calciatori hanno detto qualche parola di troppo. I numeri ed i moduli sono cose che dovrà studiare Conte, ma ci sono tanti altri problemi. Sfida con l'Inter? Ben venga subito, è l'unico modo per capire la verità. L'Inter è in forma ed è una squadra compatta, mi appello dunque al tifo e alla sensibilità di una rosa importante costruita anche dallo stesso Conte. Se il PSV è stato un episodio lo vedremo, ma se le cose andranno ancora così male allora ci sarà un campanello d'allarme grande".

NM LIVE – Mandato: “Pessimo l’atteggiamento del Napoli, l’inserimento dei nuovi sta incidendo, Inter? Sfida difficile ed importante”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Umiliazione del Napoli? L'ultima così è di tantissimi anni fa. Ho visto una squadra con un pessimo atteggiamento, quando accadde al Napoli di Vinicio contro la Juve c'era almeno un'idea di gioco. Ieri si affrontava il PSV, una buona squadra ma nulla di che. Parlare delle qualità dei giocatori è assurdo, credo ci sia una situazione particolare dovuta all'inserimento dei nuovi all'interno dello spogliatoio. L'anno scorso è arrivato lo scudetto grazie alla compattezza del gruppo, quest'anno c'è tanta difficoltà in questo. Entrare nella mentalità di un gruppo così coeso non è mai facile. Qualcosa da salvare e portarsi dietro dopo una sconfitta così? La brutta figura, bisogna prendere coscienza di ciò che è successo per reagire. Bisogna ritrovare l'equilibrio. Sfida con l'Inter? Gara non fondamentale ma importante, ti dà la possibilità di rilanciarti subito. L'Inter però è in grandissima forma, quindi sarà molto difficile. Le parole di Conte mi hanno un po' preoccupato, spero sia un momento passeggero. C'è qualcosa nello spogliatoio, è evidente, c'è una differenza di comportamento tra i vecchi ed alcuni dei nuovi".