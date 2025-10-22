IL FISCHIETTO- Napoli vs Inter, dirige Mariani di Aprilia, al Var il duo Marini – Pezzuto

IL FISCHIETTO

Il big match di dopodomani, al Maradona, fra Napoli e Inter, anticipo delle 18, valido per l’ottava giornata di serie A, sarà diretto dal’arbitro Mariani della sezione di Aprilia, Roma.  I suoi assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Giovanni Baccini di Conegliano. Il IV ufficiale sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre al VAR collaboreranno  Valerio Marini di Roma ed Ivano Pezzuto di Lecce. Con il fischietto della provincia romana, il Napoli vanta 23 precedenti nei quali ha conseguito 15 successi 2 risultati nulli e 6 sconfitte. 

