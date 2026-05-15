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NERES – A Pisa potrebbe essere convocato anche il brasiliano, la cui mancanza ha inciso tantissimo sul cammino degli azzurri

Armando Fico 15 Maggio 2026 0 52 sec read

Dopo il capitombolo interno col Bologna, che ha scombussolato i piani del Napoli, domenica, alle 12, in quel di Pisa, gli azzurri, per chiudere la pratica qualificazione alla Champions, devono assolutamente battere la squadra toscana, già in serie B. Ma nonostante la retrocessione gli uomini di Hijlemark vogliono chiudere in bellezza, davanti al loro pubblico, pertanto daranno il massimo in campo . Intanto, giunge notizia che David Neres, fuori da una vita, potrebbe essere convocato da Conte per questa trasferta. Ovviamente, il brasiliano andrebbe a sedersi in panchina, magari per disputare uno scampolo di partita nel finale. E’ indubbio che la sua lunga assenza, per infortunio, ha inciso moltissimo sul rendimento della squadra che, con lui titolare,  aveva trovato la quadratura del cerchio. Neres o non Neres, sta di fatto che il Napoli sotto la Torre pendente non può più sbagliare, da questo match dipende il futuro sia del tecnico che della formazione partenopea. Intanto, Antonio Vergara rientrato lunedì al Maradona, senza però giocare neanche un minuto, domenica, essere un’arma in più a gara in corso.

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