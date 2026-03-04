NEWS

Napoli, il peso della “Conte-economy”: monte ingaggi a 160 milioni e rosso strutturale

Vincenzo Letizia 4 Marzo 2026 0 1 min read

Il nuovo corso targato Antonio Conte ha riportato l’ambizione al centro del progetto azzurro, ma il prezzo della competitività inizia a farsi sentire sui bilanci di Castel Volturno. Per la seconda volta consecutiva, il Napoli si appresta a chiudere l’esercizio in negativo: dopo i 21 milioni di passivo dello scorso anno, le proiezioni al 30 giugno 2026 parlano di un rosso che sfiora i 30 milioni di euro.

L’impennata degli stipendi: De Bruyne e Lukaku i “Paperoni”

Il dato che balza all’occhio nell’analisi odierna della Gazzetta dello Sport è l’esplosione del monte ingaggi, salito vertiginosamente a 160 milioni di euro. Una cifra che proietta il Napoli al terzo posto della gerarchia salariale della Serie A, dietro soltanto a Inter (215 milioni) e Juventus (200), e sopra a competitor come Milan (150) e Roma (140).

A trainare questa spesa sono soprattutto i top player voluti per alzare l’asticella:

  • Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku: Da soli, i due pesano a bilancio per 26 milioni di euro (cifra che include il bonus alla firma del belga spalmato su due anni).
  • Ammortamenti: Oltre agli stipendi netti, cresce il peso dei costi storici dei cartellini, rendendo la gestione ordinaria meno elastica rispetto all’era pre-Conte.

La cassaforte di AdL e i vincoli del mercato

Nonostante il segno meno, non c’è allarme rosso sul piano della stabilità. Aurelio De Laurentiis può contare su una liquidità di 174 milioni, un tesoretto che garantisce continuità e permette di ripianare le perdite senza scossoni.

Tuttavia, il rapporto costi-ricavi sta diventando un fattore limitante. Il “mercato a saldo zero” di gennaio è stato un primo segnale di prudenza. Sebbene l’area business guidata da Tommaso Bianchini stia esplorando nuove strade commerciali, i ricavi non crescono alla stessa velocità delle spese sportive.

Prospettive: mercato aperto, ma occhio ai tagli

La strategia per il futuro è chiara: il Napoli potrà ancora investire, ma la parola d’ordine sarà ottimizzazione.

“Sarà essenziale non incrementare ulteriormente la spesa annua, anzi, l’obiettivo per il prossimo biennio dovrà essere una progressiva riduzione del monte ingaggi.”

Per restare al vertice senza compromettere la salute finanziaria, il club dovrà muoversi con estrema precisione chirurgica: meno scommesse onerose e una gestione dei rinnovi più oculata, cercando di mantenere il valore tecnico della rosa intatto mentre si lima la voce “uscite”.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Sepe: “Ho scelto la Fiorentina e sono convinto della decisione presa”

Luigi Sepe ha commentato così il suo trasferimento alla Fiorentina: Sono felicissimo di vestire la maglia della Fiorentina. E’ uno dei giorni più belli della […]

17 Luglio 2015 0 48 sec read

SERIE A – Posticipi del Lunedì, Juve solo pari a Marassi sponda Samp

Ieri, con gli ultimi due posticipi del lunedì, si è chiusa la seconda giornata di serie A; nel tardo pomeriggio la Roma ha battuto per […]

23 Agosto 2022 0 18 sec read

Incontro agenti Pepe’-Napoli interlocutorio

Incontro interlocutorio tra gli agenti di Pepe’ e il Napoli. De Laurentiis che ha già in tasca l’accordo con il Lille per una cifra di […]

25 Luglio 2019 0 47 sec read

Gli interventi di Umberto Chiariello, Simone Giacchetta e Daniele Longo a “Calcio Napoli 24 Live”

Il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale […]

6 Agosto 2021 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui