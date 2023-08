La Strega si arrende al Picerno: termina 2-1 l’ ultima amichevole precampionato

Termina con una sconiftta per 2-1 il precampionato del Benevemto che viene sconfitto dal Picerno. Un match che ha mostrato quanto sia duro il campionato di serie C, mettendo in evidenza alcune problematoche che la Strega deve risolvere. C’è da lavorare ancora molto.

Per la cronaca a passare in vantaggio è il Benevento cin un rigore di Ciano assegnato dall’arbitro per un fallo di mano di De Cristoforo. Il Picerno prima perviene al pareggio con Graziani, che approfitta dell’assist di De Cristofaro su errore di Pastina. E’ lo stesso Graziani a raddoppiare su una punizione dal limite al termine del primo tempo. Il pallone colpisce la traversa e poi supera Paleari. Termina 2-1 per il Picerno.

Tra una settimana sarà calcio vero e il Benevento sarà di scena a Torre del Greco contro la Turris.

Queste le formazioni iniziali

Benevento (4-3-3): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Pastina, Benedetti; Talia, Agnello, Pinato; Ciano, Moncini, Bolsius. A disp.: Manfredini, Nunziante, Meccariello, Viscardi, Berra, Masciangelo, Karic, Tello, Masella, Marotta, Carfora, Rossi, Veltri, Rillo. All.: Andreoletti

Picerno: Summa, Pagliai, De Cristoforo, Gallo, Murano, Gilli, Graziani, Garcia, Albadoro, Guerra, De Ciancio. A disp.: Merelli, Esposito, Pitarresi, Allegretto, Ceccarelli, Esposito, Mecca, Santarcangelo, Ciko, Diop, Ciriello, Biasiol, Novella, Savarese. All.: Longo

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata