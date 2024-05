SPORT VARI – Triathlon Olimpico di Marciana Marina: il 19 maggio debutta la prima edizionenel borgo più piccolo dell’Isola d’Elba

Isola d’Elba – Con le frazioni di nuoto, bici e corsa, il Triathlon è uno sport che non solo permette di oltrepassare i propri limiti, ma anche di scoprire e di vivere il terreno di gara. E quando l’arena offre panorami affascinanti come quelli dell’Isola d’Elba, non può non nascerne una competizione ad alto tasso di emozioni. Proprio sulla costa nord-ovest dell’isola, domenica 19 maggio a Marciana Marina è pronto a debuttare il Triathlon Olimpico, all’interno del circuito di gare dell’Iron Tour Italy che prevede 5 tappe in altrettante località elbane su 5 giorni. Si tratta per Marciana Marina della prima edizione, sulle distanze olimpiche di 1500m di nuoto, 40km in bicicletta e 10km di corsa. L’idea di questa competizione è quella di portare lo sport letteralmente dentro al paese, grazie alla collaborazione di Spartacus Event col Comune di Marciana Marina: la frazione di nuoto si svolgerà infatti nella baia del paese, visibile da tutto il lungomare, seguita da quella di ciclismo, sulle strade panoramiche tra Marciana Marina e il vicino centro di Procchio, per concludere con la podistica sul lungomare e le vie adiacenti del borgo. Questo gioiello costiero sarà il palcoscenico di circa 200 atleti internazionali, provenienti da 4 paesi (Italia, Repubblica Ceca, Germania, Gran Bretagna), che potranno scoprire uno dei panorami più suggestivi dell’isola: con i suoi appena 5 chilometri quadrati, il borgo di Marciana Marina è il più piccolo dell’Elba ed è incastonato nella splendida cornice del Monte Giove a ovest e del Monte Perone a est. Notevole è anche lo scorcio che si può contemplare dal mare, con i vicini centri di Poggio e Marciana sul Monte Capanne. “Siamo molto orgogliosi di poter ospitare questa tappa dell’Iron Tour Italy – commenta Marco Carozzo, Assessore allo Sport di Marciana Marina – Ci auguriamo che questa edizione del Triathlon Olimpico possa essere la prima di tante, che contribuiranno a portare Marciana Marina al centro della scena dello sport outdoor dell’isola. Il nostro territorio è, infatti, ideale per praticare attività fisica all’aria aperta, grazie alla posizione strategica tra la costa nord e i rilievi che fanno da sfondo al paese”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu