Napoli, se parte Lozano possibile un tentativo per Gudmundsson

In casa Napoli tiene banco in queste ore la situazione Lozano, corteggiato dal PSV Eindhoven. Il club olandese ha formulato un’offerta ufficiale ad Aurelio De Laurentiis, che dovrà decidere se acettare la proposta da 10 milioni più 5 di bonus o se chiedere un ulteriore rilancio.

Nel caso in cui la trattativa per la cessione del messicano dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe fare un tentativo per Albert Gudmundsson, centrocampista offensivo del Genoa protagonista nell’ultima stagione di Serie B. In ogni caso l’affare non risulterebbe affatto semplice.

