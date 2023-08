Anticipi di A del sabato – Seconda giornata

Nei quattro anticipi di serie A del sabato si sono registrati i seguenti risultati:

Monza vs Empoli 2-0

Frosinone vs Atalanta 2-1

Verona vs Roma 3-1

Milan vs Torino 4-1

Grazie ai successi ottenuti rossoneri e gialloblù si confermano in vetta alla classifica a punteggio pieno, in attesa dei risultati di oggi in cui sono previsti altri quattro match e di domani con le due partite del Monday Night. La domenica calcistica vedrà il debutto interno del Napoli Campione allo stadio Maradona nel posticipo serale delle 20,45, contro il Sassuolo.