Offerta del PSV per Lozano

Hirving Lozano può tornare al PSV. Il club olandese ha presentato un’offerta al Napoli per l’esterno messicano.

Il club olandese ha presentato un’offerta da 10 milioni più bonus per Lozano. Contatti in corso tra le 2 società e trattativa avanzata. La richiesta del club azzurro è leggermente superiore, ma essendo il giocatore a scadenza di contratto, le parti potrebbero arrivare a un accordo. Nel caso in cui Lozano lasciasse il Napoli, la società di De Laurentiis acquisterebbe un altro esterno nell’ultima settimana di mercato.

Nelle scorse settimane, Lozano era finito nel mirino anche di alcuni club sauditi. Se dovesse concretizzarsi la trattativa con il PSV, il messicano tornerebbe nel club che lo ha portato in Europa nel 2017 acquistandolo dal Pachuca e con cui ha segnato 40 gol in 79 presenze.

Lozano è stato uno dei protagonisti dello scudetto vinto dal Napoli dopo 33 anni, con 3 gol e 3 assist in 32 partite. Arrivato in Serie A nel 2019, il classe 1995 con la maglia azzurra ha collezionato 30 gol, 17 assist in 155 partite, che hanno contribuito alla vittoria della Coppa Italia e del campionato.

GianlucaDiMarzo.com