Demme – Il suo futuro è ancora un mistero, su di lui tre squadre di A

Dopo il rifiuto di Diego Demme all’Herta Berlino, compagine appena retrocessa dalla Bundesliga tedesca, il futuro del centrocampista azzurro, voluto da Gattuso, resta un mistero. Di sicuro, non rientra nei piani del Napoli. Al giocatore, adesso, sembrano interessate tre squadre di serie A : il Genoa, il Frosinone ed il Verona, tuttavia c’è il grosso ostacolo dell’ingaggio, troppo altro per società di medio bassa classifica. Questi ultimi giorni di mercato potranno dirci qualcosa di più concreto riguardo la situazione, in un senso o nell’altro. Il tempo, naturalmente, è poco ma Demme farà di tutto per cercare un club che gli consenta di giocare con continuità, del resto si tratta di un centrocampista affidabile e utile alla causa di diverse formazioni appartenenti al lato destro della classifica di massima serie.