Paolo Del Genio – “Secondo me il Napoli, prima della fine del mercato, piazzerà un altro colpo”

Il noto giornalista radiofonico e televisivo Paolo Del Genio, all’emittente Telecapri, ha affermato che il mercato, in entrata, del Napoli non è finito qui. A suo dire, prima della chiusura ci sarà un altro colpo, in particolare se dovesse andar via, in prestito, Gaetano, o si cedesse Demme. Sebbene molti addetti ai lavori credano che De Laurentiis non farà nessun’altra operazione, io la penso diversamente ha affermato Del Genio, attento osservatore delle vicende azzurre. Ma ecco, qui di seguito uno stralcio delle dichiarazioni del giornalista, tifoso sfegatato del Napoli:

“A mio avviso occorre ancora un centrocampista, perché, l’anno scorso in mezzo al campo c’erano sette giocatori, come in questo momento, però non si sa se Demme e Gaetano possano essere presi in considerazione dalla società. Probabilmente il giovane sì, ma non l’italo-tedesco che non è stato neanche convocato per il match con il Frosinone Qualora Demme partisse ci sarebbe posto per un altro acquisto”.