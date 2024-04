Champions League: Ancelotti vede in quota un altro trionfo, ma nella semifinale d’andata i bookie dicono Bayern Monaco

ROMA – Al via le semifinali di Champions League e il favorito non può che essere il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nelle quote di William Hill – dopo aver eliminato il Manchester City – si gioca a 2,37 il quinto trionfo di “Re Carlo” e il quindicesimo dei Blancos, con PSG e Bayern Monaco che inseguono a 3,50 e 3,75. Proprio i bavaresi saranno gli avversari del Real in semifinale. Nelle quote per il passaggio turno il Real è avanti a 1,57 contro il 2,25 dei tedeschi, ma non sarà semplice per Ancelotti indirizzare sin da subito la qualificazione. Nella gara andata Allianz Arena, infatti, partono favoriti su Betflag gli uomini di Tuchel a 2,45, contro il 2,75 del Real; si attesta a 3,60, invece, il pareggio, verificatosi solo due volte nei venti precedenti in Champions (nove vittorie a testa). Sarà un primo atto all’insegna dei gol secondo i bookie, che propongono in vantaggio le opzioni Over 2.5 (1,66) e Goal (1,57) su Under 2.5 (2,10) e No Goal (2,30). In lavagna a 2,70 un eventuale gol di Jude Bellingham e Vinicius Junior. I due insieme, con 4 e 3 reti in questa Champions, hanno totalizzato il numero di centri di Harry Kane (7): un’altra firma dell’inglese vale 2,10.

GL/Agipro