De Laurentiis: “Il futuro è in fieri, entro il 31 maggio annunceremo le novità

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi ha preso la parola per parlare del futuro, non sbottonandosi però e annunciando novità entro la fine del mese: “Ringrazio tutti voi, i presidente dell’Abruzzo e del Trentino, devo dire che voi vi aspettate informazioni ma è tutto in fieri il nostro lavoro e parleremo quindi dei ritiri e poi entro fine maggio ci sarà una conferenza stampa che seminerà tutto il futuro che stiamo organizzando.

Siete ghiotti di notizie che però non esistono e quindi non posso darvi, altrimenti entriamo nel cazzeggio. Mi conoscete, mi va di essere preciso. La notizia che è circolata da tempo è che ci sarà sicuramente un nuovo direttore sportivo, quindi dovrebbe, speriamo, palesarsi al più presto in modo da poter agire sia in entrata che in uscita. L’unica che posso dirvi”.

TuttoMercatoWeb.com