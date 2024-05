 Dionigi, De Maggio, Galeone, Russo, Scozzafava, Iezzo, Jacobelli, Caiazza, Foschi, Bruscolotti, Vaciago a Kiss Kiss Napoli

Davide Dionigi, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni durante il Calcio Della Sera il programma di Emanuele Calaiò e Fabio Cannavo in onda tutte le sere alle ore 19 sulla nostra emittente: “Ho bellissimi ricordi che mi legano alla Fiorentina, ero giovanissimo. Giocare con Batistuta, Rui Costa, Oliveira un’emozione unica. Partecipavo anche io, che bella esperienza. Tra i tanti allenatori accostati al Napoli credo che quello più idoneo in questo momento sia Antonio Conte. Per le sue caratteristiche è ideale. Gasperini e Pioli sono bravissimi, ma Conte nello spogliatoio sarebbe incisivo e per una ricostruzione veloce sarebbe meglio. Poi bisogna capire le sue richieste, capire se il Napoli parteciperà alle Coppe ed anche tanti altri aspetti. Non so se si concretizzerà, ma d’impatto direi che Antonio Conte è il profilo più idoneo. Italiano si avvicina tanto a Conte, come carattere soprattutto, ma non dal punto di vista tecnico. A Firenze Italiano ha avuto tempo di lavorare, è bravissimo ed i risultati stanno arrivando”.

Il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Giorni importanti perché verrà deciso il nome del prossimo allenatore del Napoli. Sembrerebbe che De Laurentiis abbia deciso, prima di sferrare l’assalto finale a Conte, di aspettare Gasperini. Con quest’ultimo potrebbe avere già un accordo ma del quale non si potrebbe parlare magari perché c’è da aspettare la fine del campionato nonché della finale di Europa League. Nel caso sfumassero entrambi gli allenatori, allora la terza scelta sarebbe Stefano Pioli”.

L’ex allenatore di Napoli e Pescara Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Gasperini ha capito che con quella formazione e la Juventus in vantaggio sarebbe stato difficile ribaltare la situazione, soprattutto senza una punta come Scamacca. L’Atalanta non ha giocato male, ma i bianconeri hanno fatto una gran partita difensiva e dopo non era più semplice raddrizzare la partita. Allegri? Ci siamo sentiti poco prima della partita e gli ho detto che vedendo io la partita l’avrebbe vinta. Poi c’erano due miei ex allievi come Gasp e Max, entrambi promossi col Pescara, era una bella finale. La possibilità di vedere Allegri fuori dall’Italia c’è, tra Inghilterra e Germania, ma ora è ancora presto. Lui ha raggiunto gli obiettivi che gli avevano fissati, qualificazione in Champions e Coppa Italia, ha portato a casa la coppa quindi può dirsi sereno. Gasperini al Napoli? Me lo auguro per il Napoli, Conte no perché con quei giocatori non sembra una squadra adatta ad Antonio. Gianpiero è bravissimo, è stato il mio capitano e pochi calciatori sanno leggere le partite e creare una squadra come lui. Gasperini è un formidabile allenatore, anche se ha un bel caratterino e i suoi difetti ma tatticamente è bravissimo. Avete visto come è migliorato Djimsiti? Con Chiesa ha fatto degli uno contro uno di alto livello, è un altro calciatore rispetto a quello che avevamo visto a Benevento”.

Marco Russo, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli, per restare dentro a qualsiasi discorso europeo, deve battere la Fiorentina. Anche per tenere dentro un possibile obiettivo per il prossimo anno, questa stagione è da chiudere il primo possibile, ma qualificarsi per una competizione europea potrebbe significare tanto anche per l’anno prossimo. L’assenza di Osimhen è sempre stata determinante, ma il Napoli deve dare un ultimo sussulto per salvare almeno la faccia”.

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non credo che l’attesa per Conte finisca entro oggi pomeriggio quando De Laurentiis parlerà in conferenza stampa. Non credo De Laurentiis dia qualche indizio, ci siamo resi conto da soli che questa è una trattativa delicata e che De Laurentiis la sta facendo su più tavoli. Non credo arrivi Gasperini anche perchè non può dare una parola ad un altro presidente quando è impegnato in una fase clou della stagione. Gasperini non può correre questo rischio e sono certa che non ci sia alcun accordo tra il Napoli e Gasperini. De Laurentiis porta avanti la strada Conte, il Napoli sta dimostrando che vuol ripartire bene e tratta con allenatori di questo livello”.

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sostituto Osimhen a Firenze? Nel 433 di Calzona ci vedo bene Simeone, poi se il mister non vorrà dare punti di riferimento allora farà giocare Raspadori. ma entrambi hanno voglia di giocare perchè è da tempo che non partono titolari. Conference League? Se ci vai te la vai a giocare e punti a vincerla, se non ci vai è grave perchè resta un po’ di malumore nel gruppo. Conte? Mi piacerebbe soprattutto per il carattere che ha, è un allenatore importante e dopo un’annata del genere potrebbe rivitalizzare un po’ di calciatori che quest’anno non hanno dato ciò che ci aspettavamo. Anche quelli di Pioli e Gasperini sono profili importanti, ma anche Italiano è un altro allenatore ambizioso. Sono tutti nomi importanti e se l’allenatore del Napoli sarà uno di questi sarebbe una buona notizia. Scambio Meret-Skorupski? Mi dispiacerebbe per Meret, è stato maltrattato per quelle che sono state le sue stagioni a Napoli. E’ giusto che Meret vada altrove a dimostrare il suo valore. Skorupski? E’ un portiere che alterna buone prestazioni ad altre meno buone. Mi piace molto come portiere, ma bisognerebbe vederlo in una squadra come il Napoli che solitamente prende pochi tiri. Mi dà l’impressione di un portiere di carattere e quest’anno ha fatto un grandissimo campionato a Bologna”.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’ultimo pensiero di Gasperini è quello di stabilire cosa fare dopo il 26 maggio, ci sono diverse partite di campionato e poi la finale di Europa League. Il suo contratto scade nel 2025 e sul tavolo c’è una proposta di rinnovo da parte dell’Atalanta. L’Atalanta adesso deve smaltire la delusione per la sconfitta in Coppa Italia e buttarsi con la testa sulla finale di EL. Il mercato degli allenatori sarà scoppiettante, Klopp lascia il Liverpool, lo United sta pensando al nuovo allenatore e anche Tuchel potrebbe finire al Bayern. Poi in Italia altrettanto, ci sono diverse panchine ballerine e sarà un mercato degli allenatori molto interessante. Sarri al Napoli? Sarebbe un’idea molto suggestiva, ma il mercato si fa minuto per minuto ed io so che c’è un forte interessamento del Bologna per Sarri se Thiago Motta lasciasse. C’è una stagione che riguarda alcuni tecnici che non è finita”.

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Centro Sportivo della SSC Napoli? La possibilità di poter trovare un nuovo accordo con la famiglia Coppola a Castel Volturno c’è. E’ difficile trovare nuovi terreni per costruire un centro sportivo, i tempi sarebbero lunghi ed il Napoli tra meno di un anno deve lasciare Castel Volturno. Alla fine si troverà un accordo con la famiglia Coppola per restare lì. Bagnoli? Ci sono i locali che se si riempiono è difficile uscire da quella zona, pensate se ci fai anche uno stadio. De Laurentiis ha la volontà di restaurare il Maradona in vista degli Europei”.

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’allenatore del Napoli va scelto presto e la proprietà immagino abbia le idee abbastanza chiare. Staranno perfezionando qualcosa, ma fino a ieri avevo delle idee particolari e dopo la gara di ieri tra Atalanta e Juve ne ho un’altra. Per me Allegri è un buonissimo allenatore che dovrebbe andare all’estero. Pensavo che Italiano fosse l’allenatore perfetto per il Napoli, ma oggi anche Allegri lo vedo fattibile per il Napoli. Italiano è un giovane, ma con tanta personalità”.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io sono per un’annata tranquilla, la prossima, dove si possano gettare le basi per il futuro. E’ meglio se si tira fuori un anno dalle coppe il Napoli così si può programmare la prossima stagione. Con tutte queste voci che si susseguono è difficile indovinare l’allenatore. Allegri? Ieri ha voluto manifestare il suo disappunto per il trattamento che ha ricevuto quest’anno, s’è lasciato andare in malo modo ieri. Napoli? Servono due difensori, a centrocampo ne serve uno e altri due in attacco. Io terrei Simeone sicuramente. Gasperini? Sta bene dove sta, in tutti i sensi. Pioli è stato messo in discussione a Milano. Da due giorni però mi danno per certo Conte”.

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Stiamo lavorando alla notizia del possibile esonero di Allegri. Il rumor è da seguire, non è affatto una cavolata, è una roba che sta in piedi perchè c’è stata una lunga riunione oggi. L’esonero di Allegri è un’ipotesi. Battibecco con Allegri? Per me la storia è finita qui, non dobbiamo essere noi i protagonisti delle notizie. Questa cosa si risolverà in separata sede. Che Allegri avesse finito il suo percorso alla Juve lo sapevano anche i muri, ma finirla con due giornate d’anticipo sarebbe clamoroso. Mi aspetto un finale diverso per la storia che ha Allegri con questo club che anche ieri ha vinto una coppa. Pare che ieri Allegri abbia preso a calci un set televisivo ed abbia maltrattato un’ispettrice federale. Ieri Allegri ha stappato tutta la rabbia che covava da mesi. La Juve è molto imbarazzata. Manna? Secondo me in questi giorni la Juventus lo libera. Thiago Motta mi sembra quello più accreditato per la Juventus, ma non ho la certezza sia lui il nuovo allenatore”.