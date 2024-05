EUROPA LEAGUE – Stasera, a Dublino,si assegna il primo trofeo continentale della stagione, l’Atalanta tenta il colpaccio

Questa sera, in quel di Dublino, si giocherà l’ultimo atto della seconda Coppa europea per importanza, ovvero l‘Europa League. Si contenderanno la Coppa, l’Atalanta di Giampiero Gasperino e i tedeschi del Bayer Leverkusen, imbattuti da ben 51 partite. Pertanto, parliamo di una finale difficilissima, per i bergamaschi che incontreranno una vera e propria corazzata. La formazione italiana, tuttavia, giunge a questo traguardo col morale alle stelle per l’ingresso nella nuova Champions del prossimo anno calcistico e con tanta voglia di fare il colpaccio, in barba al pronostico che la vede sfavorita. Alla vigilia del match, il tecnico degli orobici ha dichiarato:

“Siamo molto contenti del cammino intrapreso finora, in stagione e ci auguriamo di chiuderla nel modo migliore. A Dublino noi rappresentiamo l’Italia e ne sentiamo la responsabilità. Certamente, affronteremo gli avversari, peraltro fortissimi, con l’energia giusta e parecchie motivazioni. D’altronde, andremo a Dublino in condizioni ottimali rispetto all’aspetto fisico e mentale. Dispiace aver perso la finale di Coppa Italia, ma quella con il Bayer è tutta un’altra cosa, ci saranno gli stimoli adatti per non sfigurare.”

Queste le parole dell’allenatore nerazzurro che insegue un trofeo da anni e chissà che questa sera non sia la volta buona. Appuntamento alle ore 21.Atalanta – Bayer Leverkusen