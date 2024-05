Serie C, andata play off: il Benevento supera di misura (1-0) la Torres

Il Benevento scende di nuovo in campo nella gara di andata del secondo dei playoff di serie C. Al Vigorito gli uomini di Auteri affrontano la Torres di mister Greco. La squadra sarda ha il vantaggio di poter usufruire di due risultati su tre in quanto testa di serie. Un vantaggio non di poco conto, ma come sempre sarà sempre il campo a dare il suo verdetto finale.

Strega che schiera Paleari in porta, Berra, Capellini, Viscardi in difesa. Improta, Talia, Nardi, Simonetti a centrocampo. Tridente offensivo con Ciciretti, Perlingieri, Lanini. A disposizione: Manfredini, Rillo, Benedetti, Masciangelo, Meccariello, Terranova, Agazzi, Kubica, Karic, Bolsius, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta, Starita.

Risponde la Torres con Zaccagno tra i pali. Idda, Antonelli, Dametto in difesa. Centrocampo con Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro. In avanti Ruocco alle spalle di Scotto e Fischnaller. A disposizione: Garau, Rosi, Marsala, Siniega, Liviero, Diakite, Fabriani, Cester, Nunziatini, Kujabi, Sanat, Goglino, Petriccione.

Arbitra il signor Virgilio della sezione di Trapani

La gara

La Torres tiene bene il campo, almeno in questa prima parte di gara. Fa girare bene il pallone e il Benevento nostra qualche difficoltà nella fase di disimpegno. Al 15′ Capellini commette fallo su Fischnaller e gli ospiti scaldano le mani a Paleari sugli sviluppi del calcio di punizione battuto dal limite dell’ area da Scotto. Il portiere della Strega si distende e manda il pallone in angolo.

Cartellino giallo per Antonelli della Torres al 21′. Nel momento migliore degli ospiti è il Benevento a passare in vantaggio con un progressione di Talia che entra in area e lascia partire una staffilata sotto la traversa al 22′. Incredibile azione del Benevento: al 38′ Ciciretti serve Improta che supera un avversario e a tu per tu col portiere calcia incredibilmente fuori il pallone del 2-0. La prima frazione si chiude con un minuto di recupero.

A inizio ripresa la difesa ospite rinvia il pallone che giunge a Improta che calcia ma Zaccagno blocca il pallone. Colpo di testa di Ruocco al 57′ e pallone che sfiora il palo. Al 65′ nel Benevento entra Meccariello al posto di Lanini. Ancora cambi nella Strega: entrano Ciano e Carfora al posto di Perlingieri e Ciciretti al 72′. Risponde la Torres che inserisce Diakite al posto di Scotto al 75′. All’ 80′ il Benevento sostituisce Talia con Agazzi. All’ 89′ esce Ruocco ed entra Goglino nella Torres. Il match termina dopo cinque minuti recupero nei quali è fondamentale Paleari a togliere dall’ incrocio dei pali il colpo di testa di Diakite. Appuntamento nella gara di ritorno.