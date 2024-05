Calciomercato – Il favorito, per sostituire l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, resta David del Lille ma………

Come è noto, ormai da tempo, l’attaccante nigeriano Victoro Osimhen, a breve lascerà il Napoli, dietro pagamento della clausola rescissori di 120 milioni, per traferirsi in Francia o in Inghilerra, visto che sulle sue tracce ci sonoil Psg ed il Chelsea. Quindi, il club di De Laurentiis dovrà trovare sul mercato un degno rimpiazzo. Attualmente il preferito resta Jonathan Daviud del Lille ma c’è un problema: non essendo la formazione azzurra non impegnata in Champions e in nessun altra competizione continentale, l’attaccante canadese non sarebbe attratto da questa soluzione. Il nuovo direttore sportivo Manna che, da ieri, è ufficiamente un dirigente azzurro, si è già incontrato con i manager del calciatore. Le pretese della società transalpina, per il suo cartellino, si aggirano intorno ai 50 milioni di euro, però, De Laurentiis ha fatto un’offerta di 35 più bonus, legati ai risultati. La cosa buona è che tra i due club vi è un ottimo rapporto, visti i trascorsi. Dal canto, suo David ha dichiarato che, adesso è concentrato sul finale di stagione, per cui è presto parlare di futuro. Per quanto concerne l’ingaggio, il Napoli sarebbe disponibile a triplicare l’attuale stipendio annuale che è pari a un milione più bonus, il che rappresenta un grande incentivo per il centravanti. In alternativa ci sarebbero Gimenez, Zirkzee, Boniface che sono, tuttavia, nel mirino di tante altre sicietà del vecchio continente.