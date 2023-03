ANTEPRIMA PARTITA TORINO vs NAPOLI – Azzurri pronti a riprendere il cammino tricolore

Dopo la bella parentesi europea, il Napoli è pronto a riprendere il cammino in campionato, giunto alla 27esima giornata, verso il terzo tricolore della storia della società partenopea. Domenica, alle 15, orario insolito per gli uomini di Spalletti, allo Stadio Grande Torino, la compagine partenopea si troverà di fronte l’undici di Juric che sta disputando un’ottima annata che profuma di Europa, per cui rappresenta un ostacolo abbastanza ostico da superare ma il Napoli, visto in Champions, promette molto bene. Nonostante la fatica infrasettimanale di Coppa, l’allenatore toscano dovrebbe riconfermare, in toto, la stessa formazione di mercoledì, al Maradona. Unico cambio possibile potrebbe essere l’impiego di Elmas in luogo di Zielinsky, per far rifiatare il polacco. In casa granata, mister Juric ha recuperato Vlasic, tuttavia, appare difficile che il croato possa partire dal primo minuto. Dunque, saranno nuovamente Karamoh e Miranchuk ad affiancare l’unica punta Sanabria, con Singo e Rodriguez ad agire sulle corsie esterne, Ballottaggio in mediana, dove Linetty e Ricci si contendono una maglia, accanto ad Ilic. Pertanto, all’Olimpico Grande Torino, dopodomani, dovremmo vedere in campo i seguenti 22 giocatori:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci; Ilic, Aina; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

E’ giunto il momento dei numeri e delle statistiche di questa sfida: gli azzurri hanno giocato contro il team piemontese in 4 competizioni per complessive 157 partite. Il bilancio registra 53 vittorie del Napoli a fronte delle 44 del Tortino, mentre 60 risultano i pareggi; infine le reti realizzate dai colori azzurri sono finora 190 contro i 183 dei granata. Nel girone di andata ci fu il successo degli uomini del tecnico toscano che si imposero per 3 a 1, mentre nella passata stagione, ancora una vittoria azzurra, in quel dell’Olimpico, per 1 a 0. Per trovare l’ultima vittoria della squadra padrona di casa dobbiamo andare al torneo 2014/15, quando il centrale difensivo Glik segnò la rete vincente. Dopodiché, in 15 partite giocate, contiamo 11 vittorie dei campani e 4 risultati nulli. Per concludere, notiamo che nelle recenti sette partite di Serie A, disputate in Piemonte, ci sono stati sei blitz dei partenopei e un pareggio. Ricordiamo, inoltre, che la formazione di Spalletti, lontano da Fuorigrotta, ha un ruolino di marcia da fare invidia, infatti, in 13 trasferte ne ha vinte ben 11.