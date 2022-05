Agente Mario Rui – “Olivera non ha l’esperienza del mio assistito, non è detto che sarà lui il titolare”

Intervistato alla Radio, Mario Giuffredi, agente dell’esterno sinistro portoghese del Napoli Mario Rui, in merito all’acquisto da parte del club di De Laurentis, dell’uruguagio Mathias Olivera, omologo del suo assistito, ha dichiarato quanto segue:

“Non credo che Mario Rui rischi il posto da titolare con l’acquisto di Olivera, quelli che affermano ciò mi fanno ridere. Il nuovo terzino azzurro non è neanche arrivato e tutti danno per scontato che Spalletti lo schiererà titolare. Attualmente il terzino mancino titolare è sempre Mario Rui, perchè ha molta più esperienza e gioca a Napoli da ben cinque stagioni e quella appena terminata è stata veramente strepitosa. Con tutto il rispetto che nutro per Olivera, preciso che l’uruguagio giocava nel Getafe, e non nel Real Madrid.”

Ovviamente ognuno tira l’acqua al proprio mulino, per cui l’agente del portoghese non poteva dire altrimenti, tuttavia è giusto sottolineare che Olivera dovrà sudarsi il posto in giusta competizione con Mario Rui, poi sarà, naturalmente il tecnico toscano a decidere i ruoli.