Ultim’ora: anche Faouzi Ghoulam positivo al covid 19

Dopo la buona notizia giunta nel tardo pomeriggio di ieri che annunciava il tampone negativo del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, ecco stamattina, la cattiva notizia della positività al covid 19 del terzino sinistro franco-algerino Faouzi Ghoulam. Come se non bastasse la situazione infortuni, una nuova tegola si è abbattuta sul Napoli. Per fortuna il calciatore azzurro è asintomatico e sta bene ma, come da prassi , dovrà sottoporsi al periodo di quarantena presso la propria abitazione. La notizia di questa nuova positività in casa Napoli è stata comunicata direttamente dalla stessa società attraverso un tweet.