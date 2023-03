Sorteggio Champions League – Il Napoli, nell’urna di Nyon, trova il Milan

A Nyon, Svizzera, si è appena concluso il sorteggio per gli accoppiamenti delle partite dei quarti di finale di Champions League, in cui saranno impegnate Napoli, Inter e Milan. i rossoneri, dopo 13 anni, i nerazzurri dopo 12 e gli azzurri per la prima volta in assoluto si ritrovano a giocare questo doppio confronto, essendo arrivate tra le migliori otto squadre del vecchio continente. Ebbene, nell’urna, la squadra di Luciano Spalletti ha trovato il Milan per un derby tutto italiano. La gara di andata si giocherà, fuori casa, l’11 o 12 aprile, mentre il retour-match il 18 o 19, ovvero una settimana dopo.