Wimbledon: Sinner vede la vittoria anche al terzo turno, per Musetti è rincorsa in quota

ROMA – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno ottenuto l’accesso al terzo turno del torneo di Wimbledon grazie a due grandi prestazioni. L’altoatesino, che ha avuto la meglio su Diego Schwartzman, affronterà il francese Halys in una sfida inedita per il circuito. Per i bookmaker di Stanleybet.it e di Sisal, Sinner è ancora favorito: un successo del numero uno italiano si gioca a 1,13 e mentre il colpo avversario è proposto a 5,40. Per quanto riguarda il set betting, in cima alla lavagna c’è il 3-0 per l’italiano, a 1,87, seguito dal 3-1 a 3,35.

Sfida più complicata per Lorenzo Musetti, atteso da Hubert Hurkacz, che lo eliminò al primo turno nel 2021. Il polacco non è nello stato di forma con cui raggiunse la semifinale in quell’anno, ma per gli analisti è comunque avanti in quota: il successo di Musetti si gioca a 2,25 contro la vittoria dell’attuale numero diciotto al mondo a 1,57. Il set betting vede il 3-0 per Hurkacz a 3,50 come risultato più quotato, seguito dal 3-1 polacco a 4,30. La vittoria di Musetti per 3-0 paga 5,80 volte la posta.

GF/Agipro