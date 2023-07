Punta Ala, al via l’Europeo femminile di Polo. Malagò: «Il nostro sistema un’eccellenza. In bocca al lupo alle Azzurre»

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, da sempre vicino agli Sport Equestri: «Un’altra vetrina speciale per consolidare la centralità rivestita nel panorama internazionale dalla FISE e dall’intero movimento sportivo italiano – le sue parole-. Ospitare gli Europei di polo femminili a Punta Ala significa certificare l’eccellenza della disciplina e la credibilità vantata dal nostro sistema a ogni livello, in virtù della terza edizione consecutiva organizzata nel nostro Paese, dopo quelle di Milano 2021 e Villa a Sesta 2018. Il carattere continuativo della scelta è un motivo di orgoglio che verrà tradotto in una kermesse spettacolare, ripagando la fiducia della Federazione Internazionale di riferimento. Per questo indirizzo i più sinceri complimenti alla Federazione guidata dal Presidente Marco Di Paola, al Centro Ippico Punta Ala e al Comitato Organizzatore presieduto da Gaia Bulgari per gli sforzi sinergici, finalizzati a un’organizzazione in grado di esprimere le potenzialità del settore, le bellezze territoriali e le capacità che si specchiano nel know how di cui ci fregiamo».

