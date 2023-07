Pedullà: “Il futuro di Victor Osimhen è strettamente legato a quello del francese Mbappé”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ospite fisso nella trasmissione “Calciomercato” in onda sull’emittente Sportitalia ha parlato dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, affermando che il futuro del nigeriano è strettamente legato a quello del giocatore del Psg Mbappé. Il club parigino non ha alcuna intenzione di perdere Mbappè a zero, per cui se non rinnova sarà sicuramente ceduto. Quindi se partisse, i transalpini sarebbero costretti a sostituirlo degnamente e a quel punto potrebbero fare una buona proposta al presidente De Laurentiis per portare il bomber azzurro sotto la Torre Eiffel. In caso contrario mollerebbero subito la pista del nigeriano, con buona pace dei tifosi azzurri e dello stesso attaccante del Napoli che ha sempre detto di trovarsi benissimo nel capoluogo campano, a patto che il patron del club gli aumenti l’ingaggio.