Maurizio Micheli, partito Giuntoli, sarà l’uomo mercato della società azzurra

Con l’addio di Giuntoli, Maurizio Micheli, suo braccio destro, diventerà l’uomo mercato del club partenopeo, sarà lui, infatti, il direttore sportivo che avrà il compito di occuparsi delle cessioni e degli acquisti dei futuri calciatori che giungeranno alla corte di Rudi Garcia. Oltre ad essere il responsabile dell’area scouting, Micheli dovrà tenere i rapporti con i procuratori dei calciatori e fare riunioni con la collaborazione di Leonardo Mantovani, un altro storico veterano dell’equipe di osservatori completata da Nico de Cobelli. A lui va il merito di aver scoperto Marek Hamsik, a Napoli approdò nel 2005, restando fino al 2019, poi le parentesi Verona e Bologna e quindi di nuovo alla corte di De Laurentiis per affiancare l’ex Giuntoli. Ben venticinque anni di esperienza nel calcio e moltissimi rapporti di amicizia e professionalità con giocatori e agenti di tutto il mondo: i rapporti umani per Mantovani sono alla base di tutto per lavorare nelle migliori condizioni. Pertanto, anche senza il vecchio direttore il club di De Laurentiis sarà in buone mani.