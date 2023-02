Champions League – Sono già in vendita i tagliandi per Napoli Eintracht Francoforte del 15 marzo al Maradona

La Società Calcio Napoli ha reso noto che dalle 15 di oggi,15 febbraio sono in vendita i tagliandi per il match di ritorno di Champions League con il Francoforte. In verità i prezzi non sono tanto economici si parte dai 60 euro per le Curve ai 250 per la Tribuna Posillipo. Ma ecco nel dettaglio il costo a tariffa intera, dei singoli settori dell’impianto di Fuorigrotta:

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 150,00

Tribuna Family € 80,00 (adulto)/€ 40,00 (under 12)

Distinti € 100,00

Curve € 60,00

Viceversa è stata praticata una tariffa ridotta per gli abbonati, ecco di seguito i prezzi:

Tribuna Posillipo € 200,00

Tribuna Nisida € 120,00

Distinti € 80,00

Curve € 48,00

Dalle ore 15 odierne e fino a venerdì 17 febbraio 2023, alle 15, i possessori della tessera di abbonamento avranno il diritto di prelazione sul proprio posto., mentre dalle 16:00 in poi gli abbonati che non abbiano ancora acquistato il tagliando in prelezione potranno continuare ad usufruire dello sconto del 20% sul prezzo ma non avranno più la possibilità di esercitare la prelazione.

i biglietti tagliandi potranno essere acquistati secondo queste modalità:

– on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card), oppure presso tutti i punti vendita Ticketone abilitati, sempre con caricamento sulla fidelity card , o stampato su supporto termico (biglietto cartaceo.