Alemany, Capuano, Cannella, Calogero, Cucchi e Mottola a Radio Punto Nuovo

Cadena Ser, Alemany: “Kvaratskhelia al Real Madrid, questo è il piano di Florentino. Il Real è coperto sulla sinistra, ma è sicuro di poterlo impiegare anche come seconda punta o esterno destro”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bruno Alemany, giornalista di Cadena Ser: “Il Real Madrid è un club che da sempre investe sulle stelle e sui grandi campioni. Per questo insegue Jude Bellingham: nel momento in cui non riuscisse a convincere il Dortmund, il Real non vorrebbe un altro centrocampista. Quello che vorrebbe è un’altra stella in un’altra zona del campo. Per questo ha posato il proprio sguardo su Kvaratskhelia. È vero che sulla sinistra Ancelotti è copertissimo, ma è vero anche che il georgiano ha impressionato a tal punto che il Real sarebbe sicuro di impiegarlo anche in una posizione diversa lì in attacco. Pertanto, vedere se Kvara può essere determinante anche come seconda punta o come esterno sulla destra. Il Real ha da sempre la cultura di offrire il meglio ai migliori calciatori del mondo, ma Kvaratkshelia comincia ad essere una piccola fiamma importante per i blancos. Il piano del Real, comunque, resta firmare prioritariamente Bellingham, per quanto lo stesso club sa che dalla Premier League ci sarà una concorrenza davvero spietata e complicata. Per questo, l’opzione di andare a firmare Kvaratskhelia come alternativa può diventare ancora più valida e concreta con il passare delle settimane”.

Capuano: “Spalletti un perdente? Etichetta ingiusta, ricordiamo cosa si diceva di Ancelotti…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano di Radio24 e Panorama: “La classifica rispecchia il dominio che il Napoli esprime in campo. È vero che non arrivano segnali di flessione da parte degli azzurri, ma soprattutto è vero che non arrivano segnali che le altre possano inseguire a tal punto da mettere in crisi la squadra di Spalletti. L’Inter a Genova si è tirata fuori dai radar Scudetto, ormai si è capito che i prossimi tre mesi saranno una planata del Napoli verso il titolo. Staremo a vedere come questo inciderà anche sulla Champions degli azzurri. Alle spalle del Napoli faticano tutte ad essere continue e questo può rilassare il Napoli in chiave europea. Milan e Inter si sono tirate fuori, Lazio e Roma non sono mai state avversarie credibili. E quello che ha travolto la Juventus, lo stiamo raccontando tutti. Spalletti un non vincente? Si è sempre detto che fosse un perdente, un’etichetta davvero ingiusta. Voglio ricordare che si diceva lo stesso anche di Ancelotti, poco prima della vittoria della Champions League nel 2003 e ora è uno degli allenatori più vincenti della storia. Quindi Spalletti ha tutto il tempo per vincere questo Scudetto, poi le etichette lasciano il tempo che trovano”.

Cannella: “Il Real su Kvara? È la logica conseguenza… Elmas? L’acquisto che ha dato più soddisfazione di tutti, dovesse andar via Zielinski sarebbe l’erede ideale”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo ed intermediario di mercato: “Il Real Madrid su Kvara? È la logica conseguenza, soprattutto nel caso del georgiano. Quello che sta facendo al Napoli è da primato, sia in Italia che in Europa. Poi il calcio latita di personaggi che riescono a saltare l’uomo come riesce lui. Su quanto possa valere, poi, non so. La quotazione viene fatta anche da chi te lo viene a chiedere. Se te lo viene a chiedere il Real Madrid, allora le richieste possono superare anche i 100 milioni di euro. Lo Scudetto? Il calcio è bello perché imprevedibile, ma mettetevi nei panni di chi insegue il Napoli: gli azzurri non sbagliano mai un colpo e quando tu freni alle loro spalle, viene fuori anche la depressione. L’Inter a Genova lo ha dimostrato. Elmas? In caso di addio di Zielinski, c’è un grande Elmas alle sue spalle. Ha numeri importanti e non parte quasi mai titolare. Ha una serierà e una professionalità encomiabile, sa fare più ruoli ad alto livello. Il suo ingaggio è stato tra quelli che ha dato più soddisfazione. E se dovesse andar via da Napoli qualche big come Zielinski, sarebbe l’erede perfetto. Lobotka? Nulla togliere a Gattuso che ha avuto i suoi meriti nel ricostruire quello spogliatoio, ma Spalletti è sempre stato eccezionale nelle trasformazioni mentali dei suoi calciatori. Riesce a far nascere un feeling speciale con i suoi elementi. Anche nella trasformazione di Osimhen, c’è tanto di Spalletti: lui è fenomenale nel prendere un prodotto da 5 e te lo porta a 7. Sassuolo-Napoli e l’ottavo di Champions? Sono impegni importanti. L’atmosfera nello spogliatoio sarà alle stelle, sono sicuro che l’entusiasmo sia alle stelle. Pensate a come la vive il solo Simeone: questo per dire che i tanti impegni aiutano questo gruppo a tenere alta la tensione e a mettere in mostra tutti gli elementi di questa rosa. Con questo entusiasmo è facile gestire un calendario simile”.

Calogero: “Senza Berardi sarà un altro Sassuolo, ma occhio a Laurienté. Il Napoli non dovrà commettere questo errore”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Calogero di DAZN: “A Reggio Emilia, il Napoli dovrà continuare a fare il Napoli e di non badare troppo al calendario. Il Sassuolo è reduce da un ottimo momento, ha vinto con Milan e Atalanta, e contro l’Udinese ha mostrato una buona solidità, pareggiando solo per colpa degli episodi. Molto dipenderà anche dalla presenza di Berardi, che resta in dubbio sino all’ultimo minuto. Esiste un Sassuolo con ed un Sassuolo senza Berardi e lo abbiamo visto nel corso del girone di andata. Ora però sta imparando a farne a meno, per quanto diventi poi meno fantasiosa. Poi dal mercato sono arrivati calciatori interessanti come Bajrami e non solo, che comunque ammortizzano l’assenza di Berardi. Il Napoli poi dovrà fare attenzione al rientro di Pinamonti dal primo minuto. Sottovalutare il Sassuolo? Un errore che il Napoli non dovrà commettere, per quanto lasciare dei punti per strada a ridosso della Champions League può essere anche normale. Di qui alla fine del campionato, però, Spalletti dovrà essere bravo nel tenere l’asticella della tensione sempre alta e non sottovalutare nessuno. E il turnover in questo senso può aiutare molto il Napoli, in molti avranno voglia di mettersi in mostra. Laurienté? È fortissimo, mi piace davvero tanto. Già in Ligue 1 aveva mostrato grandissime doti, è difficile da contenere e affrontare. L’Udinese lo ha sempre raddoppiato, ma il Napoli dovrà prestare grossa attenzione. Può diventare un leader e raccogliere l’eredità di Berardi, nei prossimi anni lo vedremo su altri palcoscenici”.

Cucchi: “Il capolavoro del Napoli merita più attenzione dai media nazionali… Distrazione Champions col Sassuolo? Il rischio c’è, ma Spalletti saprà evitarlo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “Il Napoli sta vivendo un momento magico, Spalletti ha creato un vero gioiellino. Bisogna fare i complimenti anche ai ragazzi che si sono messi a disposizione. Forse l’impresa del Napoli meriterebbe più attenzione e più risonanza dai media nazionali, che sembrano quasi aver dato per scontato il capolavoro degli azzurri. Sono primi, a quindici punti di distacco dall’Inter e con il capocannoniere tra le proprie fila… È un qualcosa che resterà nella storia del nostro calcio. Il Napoli ha due gemelli del gol, come Osimhen e Kvaratskhelia. E poi ci sono tanti profili di altissimo livello, per quanto meno conosciuti al momento del loro acquisto. Il Napoli sta costruendo questa vittoria con la mente, con una mentalità che fa vedere un’evoluzione importante. Anche nei momenti di difficoltà, non si perde d’animo e anzi si esalta e rimonta. Le altre le stanno provando tutte, provano ad ingabbiare Kvara ed Osimhen e loro rispondono esaltandosi ancora di più. Questa è la grande differenza nella gestione che Spalletti sta mettendo in mostra. Sassuolo-Napoli e la ‘distrazione’ Champions? E’ un rischio inevitabile per chi corre su più fronti. Spalletti saprà gestirlo in maniera intelligente, evitandolo. Il Napoli deve vivere una gara per volta, per quanto possa essere banale. A volte questa squadra lasciava punti con le piccole, mentre quest’anno non ha lasciato alcuna briciola per strada. Questo Napoli è consapevole di poter superare sia l’ostacolo campionato che quello Champions, a partire dall’Eintracht. Deve crederci: può arrivare molto lontano”.

Club Napoli Reggio Emilia, il pres. Mottola: “Nessun divieto per le sciarpe azzurre al Mapei Stadium, vi spiego. Episodi come a La Spezia? Situazione tranquilla, poi qualche imbecille c’è sempre…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pasquale Mottola, presidente del Club Napoli Reggio Emilia: “A Reggio Emilia sarà un’invasione azzurra, speriamo che poi tutto andrà nel verso giusto all’interno del campo. Il divieto di sciarpe azzurre? Nessun divieto, riguarda soltanto la curva sud che sarà occupata da soli tifosi del Sassuolo. Negli anni precedenti è spesso capitato che contro le big è comparsa qualche sciarpa in questi settori. Episodi come a La Spezia? Qualche imbecille c’è sempre, ma a Reggio Emilia la situazione è sempre stata tranquilla. Niente di registrabile. Una cosa è certo: venerdì ci saranno più napoletani che sassolesi (ride, ndr). Peccato per la chiusura del settore ospiti, altrimenti ne saremmo stati ancor di più”.