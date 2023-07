Cucci, Carratelli e Vettosi a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Il Napoli parte in pole position: pensare il contrario non è onestà intellettuale”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Il calendario del Napoli è quasi noto – perché nel momento dell’editoradio non è ancora terminato il sorteggio – e quello del Napoli è un buon calendario. Nelle prime 9 partite, il Napoli ha 5 trasferte, con una buona possibilità di fare un filotto fino alla 10^ in cui c’è il Milan, poi Salernitana-Napoli, Napoli-Empoli ed un trittico complesso: a Bergamo con l’Atalanta, a Napoli con l’Inter e a Torino con la Juventus. Il girone si chiuderà con Napoli-Cagliari, Roma-Napoli, Napoli-Monza e Torino-Napoli, partita che slitterà a causa della SuperCoppa. A noi cosa interessava sapere? Che il calendario consentisse al Napoli una partenza lanciata, perché è tutto un problema di fiducia: se Garcia con i risultati guadagna la fiducia del pubblico, della squadra e della società – che già ha – è tutta un’altra cosa. Il Napoli, se ne dicono tante, ma a parte Kim e, se vuole Lozano è la squadra che ha stracciato il campionato scorso. C’è una squadra che si sta rifondando su linee più giovanili, che è l’Inter con Thuram, Frattesi, acquisti importanti, ma perde giocatori di primissima fascia. Partire bene, per il Napoli è molto importante ed ha un viatico che non può che far piacere a Garcia, al Napoli, ai suoi giocatori ed al nostro pubblico che deve avere fiducia nell’operato del presidente che, come ha detto Carratelli, è il “Solo dell’avvenire”: un uomo solo al comando con un manipolo di fidatissimi uomini, al contrario di molti altri club, un vascello fantasma di quelli dei Pirati dei Caraibi, inafferrabile da grandi corazzate. Vorrei che Milan, Inter e Juventus trovino, ancora una volta, il pirata De Laurentiis inafferrabile. A volte, non serve una mega organizzazione, ma snella, anche familiare, che potrebbe rivelarsi più funzionale. Se il Napoli, come pare, riparte da Osimhen e Kvara, non mettere il Napoli come favorito mi sembra un’operazione di basso cabotaggio giornalistico: capisco gli interessi di parte, ma l’onestà intellettuale dovrebbe far capire che anche quest’anno il Napoli parte in pole position e il calendario dà sicuramente una mano”.

Italo Cucci: “Stiamo buttando via il campionato, così come sono state buttate via le bandiere”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Italo Cucci, giornalista: “Era un piacere ascoltare Vincenzo D’Amico, portava allegria, simpatia, non aveva affatto peli sulla lingua. Non ha mai fatto il divo, ha pagato questa sua parsimonia di personalità, non è mai stato chiamato per chissà quali compensi, è stato un piacere lavorare con lui. Gigi Riva? Ne ho scritto affascinato. Non è lo sciocco che è rimasto a Cagliari per amore, ma ha fatto una scelta precisa. Ho solo rimpianto il fatto che doveva venire a Bologna, alla fine restò in Sardegna e Pascutti a Bologna. Calendario? Ho letto che si gioca 5 giorni a settimana, penso mi dedicherò alla ruzzola, uno sport di montagna (ride, ndr). Rivoglio la Serie A a 16 squadre. Nel calcio inglese, ogni squadra ha una storia nella storia, manca giusto il Leicester. Il campionato a 16 è meravigliosamente bello, non so perché si è poi deciso di cambiare format. Per populismo? La provincia doveva farsi i muscoli per affrontare i muscolari storici, c’era davvero competizione, adesso non è più così. Stiamo buttando via il campionato, così come sono state buttate via le bandiere “.

Mimmo Carratelli: “De Laurentiis è l’amante più tradito del 21° secolo. Davvero Garcia vuole Maxime Lopez?”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista Corriere dello Sport: “A me sembra una stupidata colossale che Garcia si sia fissato su Maxime Lopez, io comprerei un vice Anguissa, piuttosto. Gaetano sostituto di Anguissa? Direi di no, è leggerino fisicamente, deve migliorare. Ma io lo terrei, altro che Maxime Lopez. Vorrei tanto trovare un posto da titolare a Raspadori per l’anno prossimo, non si può tenere un talento del genere in panchina. “Il Solo dell’Avvenire”? De Laurentiis è l’amante più tradito del 21° secolo. L’unico che non l’ha tradito è stato Ancelotti e l’ha mandato via. Parole di Spalletti? Un uomo complicato, vuole tutto e capire tutto”.

Fabrizio Vettosi: “Nel calcio, il problema non sono i ricavi, ma i costi. Ecco la situazione sui diritti TV”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabrizio Vettosi, analista finanziario: “Un fondo di investimento incassa commissioni indipendentemente all’investimento, raccolgono anche da investitori internazionali, organi di previdenza, assicurazioni, casse. Nel frattempo, maturano commissioni che vengono incassate sull’impegno, indipendentemente dall’utilizzo di questi fondi. In tempi non sospetti, dissi già che il sogno americano – cioè di ricavare oltre 2 miliardi per i diritti TV – non si sarebbe potuto realizzare, tant’è che oggi si stanno ponendo un obiettivo di conseguire un risultato intorno ai 900 milioni di euro. Le offerte arrivate sono ben inferiori, evidentemente De Laurentiis, correttamente, ha chiesto di ottenere un altro anno in condizioni dignitose per prendere tempo e organizzarsi meglio l’anno prossimo. È probabile che, alla fine, si andrà verso un canale televisivo, un’avventura imprenditoriale della Lega cui partecipano la Lega e gli investitori finanziari a pieno rischio. De Laurentiis dice da molto tempo di farlo. Fondi di investimento nel calcio sono una iattura? Possono essere dei motori o acceleratori. In questo caso, il loro scopo non è portare certe società al riequilibrio economico e darne lucentezza, ma di un prezzo: approfitto di una situazione oggi, per dopodomani mattina. Non c’è una visione di risanamento e crescita, ma puro sfruttamento. Nel calcio, il problema non sono i ricavi, ma i costi”.