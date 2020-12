Mercato: offerta ufficiale dell’Atletico Madrid al Napoli di 8 mln per Milik

E’ giunta alla società sportiva Calcio Napoli un’offerta ufficiale di 8 milioni per Arek Milik. Sull’attaccante polacco si è piombato, infatti, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, grosso estimatore dell’ex azzurro. Il club spagnolo ha urgente bisogno di un attaccante in virtù del divorzio con Diego Costa. Dal canto suo il Napoli non intende svendere il giocatore, De Laurentiis è anche disposto a fare muro contro muro: se nessuno intende pagare il giusto, Milik non lascerà il club partenopeo, pur restando sempre fuori dalla rosa del tecnico calabrese. Da parte sua il calciatore polacco, per non perdere i prossimi europei, sarebbe prontissimo a trasferirsi nella Liga, per cui è possibile che i suoi procuratori possano trovare una soluzione con la dirigenza napoletana per una sua cessione in questo mercato invernale. Del resto non conviene a nessuno andare muro contro muro. Mah, staremo a vedere gli sviluppi.