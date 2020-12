Napoli : Koulibaly in campo il 10 o il 17 gennaio

Gattuso fa i conti con l’infermeria azzurra; troppi ancora gli infortunati che specialmente in avanti costringono l’allenatore a scelte forzate. Il Napoli si augura di ritrovare i due calciatori africani, vale a dire Koulibaly ed Osimhen al più presto possibile. Per non parlare di Mertens che è fondamentale per l’offensiva della squadra partenopea. Il primo a rientrare in campo potrebbe essere il difensore senegalese che si pensa di recuperare per il 10, o al massimo per il 17 del mese prossimo, in tempo per disputare la gara con la Juventus valida per la Supercoppa italiana in programma a Reggio Emilia il giorno 20. Per quanto riguarda invece Victor Osimhen, tra oggi e domani sarà visitato dallo staff medico del Napoli per verificare le condizioni della spalla. Si attende pertanto l’esito di tali verifiche per conoscere la data del suo ritorno in campo. Assai importante, in questo caso, pure l’aspetto psicologico dell’attaccante nigeriano che ormai è fuori da troppo tempo.

Fonte “Sky Sport”