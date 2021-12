Le ultime novità sugli infortunati in casa Napoli

Arrivano aggiornamenti importanti in casa Napoli in vista dell’impegno di domani contro l’Atalanta: queste le ultime novità, in particolare sulle condizioni di Anguissa, Manolas, Insigne e Fabian Ruiz.

Napoli: le ultime verso l’Atalanta

Corsa contro il tempo per il Napoli: Spalletti sta provando a recuperare più pezzi possibili per la delicatissima sfida di domani sera contro l’Atalanta, in programma alle 20.45 allo stadio Maradona.

Sotto la lente d’ingrandimento soprattutto le situazioni inerenti alle condizioni di Fabian Ruiz, Manolas e Insigne. Quest’ultimo ha svolto parte del proprio allenamento in gruppo con i compagni: il 24 azzurro spera di partire titolare contro i bergamaschi, le sensazioni sono leggermente positive. Fabian e Manolas ad oggi sperano più in una convocazione che in una presenza dal primo minuto. Personalizzato in campo invece per Anguissa che sarà quasi sicuramente out, così come per Koulibaly che ha invece svolto solo terapie.

Napoli: il report dell’allenamento

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 20.45.

Il gruppo dopo una fase di attivazione torello palle inattive ha svolto lavoro tattico. Fabian ha volto terapie e personalizzato in palestra. Insigne terapie e parte del lavoro in gruppo. Manolas personalizzato in palestra. Anguissa personalizzato in campo. Koulibaly terapie”.