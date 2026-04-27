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Castel Volturno – Oggi, dopo due giorni di riposo, gli azzurri tornano al centro Sportivo, in vista del match sul lago di Como, possibile rientro di Di Lorenzo

Armando Fico 27 Aprile 2026 0 53 sec read

Gli azzurri, dopo aver smaltito la gioia per la bella vittoria di venerdì scorso e dopo aver riposato, sabato e domenica, oggi, agli ordini di mister Conte, tornano a Castel Volturno per preparare l’ostica trasferta di Como, in calendario sabato 2 maggio alle 18 e valida per il 35esimo turno di serie A. Sarà una seduta doppia quella che farà il Napoli, al fine di ritrovare la migliore condizione possibile. Contro i lariani, ci sarà la prima delle ultime quattro gare di campionato, 360 e passa minuti per blindare il secondo posto e la qualificazione in Champions League. Nel frattempo, possibile rientro in gruppo per capitan Di Lorenzo, il quale potrebbe essere convocato da Antonio Conte per la prossima partita, magari ricominciando dalla panchina. Per la cronaca, il terzino destro azzurro manca dai campi di gioco dalla fine di gennaio scorso, per via di un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro, infortunio a cui si è aggiunto pure  l’intervento chirurgico al piede sinistro, per risolvere un vecchio problema  Di Lorenzo ha saltato le ultime undici partite di quest’annata. 

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