NAPOLI – Azzurri nuovamente secondi, in solitudine, dopo il pari a reti bianche, fra Milan e Juventus

Termina, come era ampiamente prevedibile, con un pari e patta, il big match del Meazza fra Milan e Juve, Un noioso 0 a 0 che favorisce il Napoli, tornato. in beata solitudine, in seconda posizione, staccando di due punti i rossoneri. Una piazza d’onore per gli azzurri che rende merito alla squadra, vittima di una stagione zeppa di avversità, con tantissimi infortuni e qualche errore arbitrale, come successo A Bergamo, con l‘Atalanta, in cui il direttore di gara e il Var hanno, letteralmente scippato al Napoli tre punti preziosi, nella lotta scudetto. Intanto, sabato, alle 18 ,la formazione di Antonio Conte farà visita ai lariani sul lago di Como, la cui compagine di Fabregas è tornata alla vittoria espugnando, per 2 a 0, il terreno del Genoa. Contro Nico Paz e compagni, i partenopei dovranno difendere, a denti stretti, la posizione attuale, che in caso di riconferma della formula della Supercoppa italiana, darebbe la possibilità di disputare, nuovamente questa competizione, già vinta quest’anno. Nel frattempo, è scoppiato lo scandalo Rocchi, il quale si è autosospeso ma si dichiara innocente. Sta di fatto che il calcio italiano, da questa vicenda, esce sconfitto, ancora una volta. Oramai, siamo caduti in basso, facendo delle magre figure in Europa e nel mondo. Non a caso, la nostra Nazionale manca dalla maggiore manifestazione Mondiale da tre edizioni, Assolutamente vergognoso per l’Italia, quattro volte campione del Mondo. Ma, quelli erano altri tempi, altri personaggi, altri allenatori e altri giocatori.