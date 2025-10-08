Ufficiale: l’Uzbekistan si affida a Fabio Cannavaro per il Mondiale 2026

Lo staff con cui Cannavaro allenerà l’Uzbekistan sarà composto da Eugenio Albarella, vice allenatore, (in precedenza ha lavorato con la Nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria), Francesco Troise, preparatore atletico, (ex Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria) e Antonio Chimenti, preparatore dei portieri (ha lavorato con le Nazionali giovanili dell’Italia, Sampdoria e Spal).