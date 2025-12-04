AZZURRI PER SEMPRE

AZZURRI PER SEMPRE – Paolo Di Canio, il doppio ex che accese Napoli: la magia di un solo anno prima di Napoli-Juventus

Vincenzo Letizia 4 Dicembre 2025 0 1 min read

Domenica prossima alle 20:45 è il giorno di Napoli-Juventus, la sfida che più di ogni altra divide l’Italia calcistica, una partita che trascina con sé passione, rivalità, storia e identità. Per introdurci al grande appuntamento, la nostra rubrica “Azzurri per Sempre” sceglie di celebrare una figura particolare: un calciatore dal cuore dichiaratamente laziale, ma che ha vestito entrambe le maglie che domenica si daranno battaglia.
Parliamo di Paolo Di Canio, uno dei talenti più affascinanti e controversi degli anni ’90, un doppio ex capace di lasciare un’impronta indelebile soprattutto a Napoli dove collezionò 26 presenze in maglia azzurra, segnando 4 gol nella stagione 1993/94.

Un solo anno in azzurro, ma ancora vivo nella memoria

Arrivò al Napoli nella stagione 1993/94, in un momento complesso per la squadra dopo l’era maradoniana. Di Canio portò fantasia, imprevedibilità, carattere, quella sua capacità innata di creare qualcosa dal nulla. In una squadra che cercava nuove certezze, lui divenne subito un punto di riferimento tecnico ed emozionale.

Nonostante sia rimasto solo un anno, a Napoli lo ricordano tutti: chi per le sue giocate, chi per il temperamento, chi per quella sensazione di talento puro che sprigionava a ogni tocco.

Il gol al Milan: un lampo che vale una carriera

Il suo biglietto da visita più prestigioso rimane quel gol al Milan di Capello, una delle squadre più forti al mondo. Stop perfetto, controllo spezzante, conclusione chirurgica.
Un gesto che illuminò una stagione e che ancora oggi i tifosi azzurri custodiscono come uno dei ricordi più belli di quel periodo.

Doppio ex prima del big match

Di Canio aveva già giocato nella Juventus, prima di arrivare a Napoli. Eppure, è proprio all’ombra del Vesuvio che ha trovato il suo ambiente più naturale, quello che più valorizzava la sua anarchia creativa e la sua voglia di sorprendere.

E allora, alla vigilia di Napoli-Juventus, il suo nome torna inevitabilmente in superficie: un esempio di come un calciatore possa attraversare due maglie opposte, ma lasciare un segno vero solo in una.

Un talento ribelle, un ricordo che non passa

Oggi Paolo Di Canio è un protagonista fisso in TV, analista appassionato e spesso divisivo, proprio come lo era in campo.
Ma nella memoria dei tifosi del Napoli resta soprattutto il funambolo capace di regalare un anno di emozioni irripetibili.

Azzurri per Sempre, anche quando la carriera ti porta altrove: Di Canio ne è la prova vivente.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

