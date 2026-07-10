NM LIVE – De Luca, Porzio, Maddaloni, Fava, Petrazzuolo e Cammaroto

NM LIVE – De Luca: “Napoli, bella la maglia del centenario, sul mercato servono interventi, Lukaku calciatore esperto, non puoi rinunciare a lui a cuor leggero”

NAPOLI – FRANCESCO DE LUCA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Maglia Napoli? Mi è piaciuta molto, è un richiamo a una grande maglia del Napoli 88/89, poi c’è il richiamo all’infinito come l’amore di questo ambiente e speriamo porti bene, con la conquista di qualche trofeo, ci sono molte competizioni da fare, speriamo che anche in Champions il cammino possa essere più lungo. Mercato? Sembra quasi che abbia fatto un passo indietro al tempo quando De Laurentiis dava mandato al direttore sportivo di turno: prima si vende e poi si acquista. Questa era una cosa ribaltata negli ultimi anni, dove sono arrivati due scudetti, però bisogna fare i conti con il fair play finanziario che De Laurentiis ha imposto a se stesso fin dall’inizio. Sfoltire la rosa non è semplice, è vero che ci sono calciatori che hanno dato poco l’anno scorso, vedremo se Allegri considera al centro del suo progetto De Bruyne, ma ci sono tanti calciatori over 30 e vanno integrati, sono tre anni che Di Lorenzo ha bisogno di un vice, si è sempre trovata una soluzione adattata, poi c’è bisogno del vice di Hojlund, che ha giocato sempre senza un ricambio, infatti anche nelle prestazioni non è sempre stato brillante proprio per questo motivo. Ci sono una serie di interventi da fare, anche a rischio di allargare la rosa, anche se sono convinto che Manna e De Laurentiis riusciranno a snellire nel corso di un mese e mezzo. Lukaku? Lukaku è un calciatore troppo bravo ed esperto per rinunciarci a cuor leggero, a prescindere dal Mondiale, ma vale anche per De Bruyne. Saranno protagonisti nella partita contro la Spagna, per il Belgio essere ai quarti è già un risultato importantissimo. Non puoi rinunciare a cuor leggero, bisogna tener presente quello che è accaduto la scorsa stagione, Lukaku ha avuto un comportamento non il linea con il suo modo di intendere questa professione. E’ sempre stato rigoroso e professionista, ha sorpreso l’atteggiamento dell’anno scorso. La valutazione spetta ad Allegri, sa che questi calciatori devono essere valutati da lui. Il Napoli ha 10 calciatori over 30 è un fatto che resta e hanno bisogno dei ricambi. Delle operazioni deve farle e starà attento agli investimenti, tutti saremmo felici se Lang facesse Lang e che Lucca tornasse ai livelli di Udine. Non conviene trattenere i calciatori, facciamo un esempio: se Lukaku magari ha deciso di chiudere con il Napoli, bisogna lasciarlo andare, non a poco ma a un prezzo congruo. Siamo a inizio di un nuovo ciclo, Conte arrivava con una situazione di grande sofferenza con un decimo posto, poi le situazioni Osimhen e Kvara, si parlava di Di Lorenzo che volesse andare via, poi la squadra è stata ricompattata. Qui c’è una situazione differente adesso, è arrivato secondo e ha vinto una Supercoppa, questo non è poco. Ci sono state delle polemiche, ma l’ambiente è sempre stato vicino a Conte e alla squadra. Forse lui ha colto qualcosa che noi non abbiamo colto, ma non penso sia questo che l’ha spinto a lasciare Napoli, forse il fatto di aver vinto lo Scudetto subito, ha condizionato il cammino della stagione successiva, ma il vero problema sono stati gli infortuni. Questa è l’ennesima ripartenza, ma bisogna ripartire con giocatori super motivati e contenti di stare a Napoli, indossare la maglia del centenario è un valore importante, conta molto far parte della squadra del centenario, porti una maglia che è storia e i calciatori questo lo devono avvertire e sentire una carica importante quando vanno in campo”.

NM LIVE – Porzio: “Allegri? Speriamo che sia vincente anche a Napoli, provo una grande emozione nel vedere la maglia del centenario”

NAPOLI – FRANCO PORZIO, ex pallanuotista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “America’s Cup a Napoli? Grande emozione per questo grande evento, Napoli sta vivendo un momento particolare anche dal punto di vista del turismo, la città merita questo ed altro anche se c’è sempre da migliorare, ma devo dire che fa un bell’effetto, Napoli è il palcoscenico più bello per la Coppa America, dobbiamo impegnarci tutti per portare avanti questo trend positivo. Allegri? I risultati ci sono, ha vinto in Italia ed è arrivato in finale di Champions. Può essere simpatico o meno, ma al di sopra di tutto c’è la passione per il Napoli, tutti passano, ma la passione per il Napoli no, lo accogliamo bene e deve continuare a fare l’allenatore vincente, può anche giocare male, ma va bene lo stesso, a patto che il Napoli sia competitivo e vinca. E’ una grande emozione vedere la maglia del centenario, c’è tutta la storia del Napoli e dei napoletani, ma anche la sofferenza di tanti anni per vincere uno scudetto. E’ molto bella la maglia, mi piace e bisogna continuare su questa strada, bisogna darci dentro e andare avanti, i tifosi lo meritano. Lukaku e De Bruyne e Zeballos? Lukaku e De Bruyne sono due grandi calciatori, ma bisogna vedere i costi e il bilancio, il Napoli sta tornando un po’ al passato, su prospetti per fare delle plusvalenze, come può essere Zeballos, che può crescere. Il Napoli ha una buonissima base, ma dei punti vanno coperti. Di Lorenzo non può fare tutte le partite, a centrocampo bisogna vedere se serve qualcosa, così come in attacco, se non c’è Lukaku dietro a Hojlund. La squadra c’è, Conte è un allenatore che li porta all’estremo ed entra nella testa dei calciatori. Allegri non li stressa dal punto di vista fisico, ma riesce a tirare fuori il meglio dei calciatori. Serve un cambio di preparazione, se riesce a trovare equilibrio, Allegri può fare bene a Napoli. Partiamo da una base importante, senza tanti infortuni sarebbe stato diverso. Ora è superato e bisogna dare i meriti a Conte per il grande lavoro. Adesso partiamo da una buona base e il Napoli farà qualcosa di importante. Sono fiducioso, si può fare meglio dell’anno scorso”.

NM LIVE – Maddaloni: “Napoli, 47 calciatori sono tanti, bisogna piazzare qualcuno, serve una preparazione adeguata in vista della prossima stagione”

NAPOLI – MARCO MADDALONI, judoka, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Leao-Kvara? Un paragone che non esiste, non perchè gli manca qualcosa. Leao poteva fare il salto di qualità, ma è stato meno disciplinato di Kvara, il georgiano ha vinto due Champions da protagonista. Nuova maglia del Napoli? Mi è piaciuta molto, la devo comprare a mio figlio che è un amante di Neres. Mercato del Napoli? 47 giocatori sono tanti, non potrebbe sopportare il peso di tutti gli ingaggi. Vediamo se riusciranno a piazzare qualche calciatore. Bisogna capire anche chi riusciranno a smaltire. Il mercato è molto legato allo smaltire la rosa, penso che sia una delle prime cose che il Napoli stia facendo. Penso che ci siano gli incedibili, non bisogna sbagliare la preparazione sui calciatori che Allegri reputa centrali, penso che l’anno scorso c’è stato qualche problema con la preparazione, che secondo me non è stata fatta a dovere. Bisogna puntare su una preparazione mirata agli impegni che hanno e all’età dei calciatori, uno di 34 anni non può allenarsi come uno di 24 anni”.

NM LIVE – Fava: “Napoli, la priorità è piazzare qualche giocatore, poi serve qualcosa in entrata”

NAPOLI – DINO FAVA, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Maglia del centenario? E’ veramente bella, poi è difficile farla brutta la maglia del Napoli. Mercato? Serve puntellare qualcosa in entrata, ma il lavoro principale di Manna deve essere quello di piazzare qualche calciatore, la priorità è piazzarli e poi cercare qualche rinforzo per fare una grande stagione. Lukaku? Hojlund deve stare sempre bene, se è così poi va bene che Lukaku entri a gara in corso. Un infortunio può rovinare le cose, speriamo di no. Di base il Napoli resta forte, deve stare attento a puntellare qualcosa in entrata, poi serve un terzino e deve cercare di piazzare questi calciatori che magari Manna e Allegri non reputano importanti per il progetto. Quando è arrivato Allegri penso che abbia fatto delle richieste a De Laurentiis, perchè credo che sia un allenatore che vuole vincere e i big non puoi cederli, quindi non penso possano andare via, poi può esserci una sorpresa, se arriva una offerta importante il Napoli la valuta. Prima di Spalletti, Lobotka non si vedeva, con lui è diventato uno dei più forti. Gli allenatori devono valutare quello che hanno e Allegri sa quello che deve fare, è un allenatore di tutto rispetto. Mondiali? La Francia può vincerlo, ha una squadra forte, ma vediamo più avanti anche perché le partite adesso possiamo vederle, visto che l’orario è più consono”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “McTominay è un capo saldo del Napoli, accelerata per Zeballos, il punto sul futuro di Milinkovic-Savic”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “McTominay? Non penso dobbiamo preoccuparci, è il capo saldo del Napoli e non credo non ci sia intenzione di separarsi, quantomeno in questa stagione, poi discutere del rinnovo non è che è un problema insormontabile, poi verrà valutata l’offerta se arriva, ma al momento non c’è. C’è una accelerata per Zeballos, è molto interessante che dovrebbe agire al posto di Lang, sarebbe un vice Alisson Santos, se la gioca con lui. Il contratto è quadriennale, una soluzione voluta fortemente dal calciatore, Manna ha chiesto qualche giorno per formalizzare l’accordo con il Boca Juniors. E’ un colpo in prospettiva che può tornare utile. Sul fronte portiere, si ascolteranno le offerte per Milinkovic-Savic, che il Napoli ha pagato tanto, ma l’offerta deve essere adeguata, il Napoli non penso voglia svenderlo. Gli infortuni hanno condizionato il giudizio sulla rosa, ma va rettificato, con il cambio dello staff tecnico le cose possono cambiare, mi aspetto anche delle modifiche della gestione dei lavori dei ritiri, anche dal punto di vista della preparazione con l’uso del pallone e anche sul piano fisico. Kvara-Leao? E’ un paragone impossibile in questo momento, ma anche già ai tempi del Napoli. Anche se è stata dettata dal mancato accordo sul rinnovo la fine con il Napoli, comunque ha inciso nell’anno dello scudetto. Alla fine quei 5 gol sono stati importantissimi”.

NM LIVE – Cammaroto: “Napoli, non è esclusa la cessione sia di Meret che di Milinkovic-Savic, De Bruyne più fuori che dentro, il punto su Lukaku, Anguissa e Zeballos”

NAPOLI – EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Maglia del centenario? E’ una bellissima maglietta, è un grande lavoro di Valentina De Laurentiis. Secondo me si sta costruendo una prospettiva importante in questa società, questa ragazza deve essere un forte baluardo per il futuro di questo club. Mi dicono addetti ai lavori che il fenomeno che si sta verificando è la caccia alla maglia originale. Falcone? E’ un nome se escono Meret e Milinkovic-Savic. Se escono entrambi, arriverebbe un portiere titolare indiscusso, nelle gerarchie Falcone potrebbe essere uno di quei profili che è acclarato come 12esimo. Milinkovic-Savic ha delle proposte: c’è la Premier, c’è l’Arabia Saudita che non è una priorità per il portiere, lui avrebbe anche espresso anche la volontà di una soluzione in Italia, ma non è semplice visto anche l’ingaggio. Il Napoli, in questo momento, ragiona ma non vuole andare troppo in la con i tempi, perchè la nuova stagione non è lontana. Ci sono dei buoni portieri anche ai Mondiali, ma il Mondiale è sempre un capitolo a se. Il Napoli deve accelerare sul fronte portieri e non escudo che possano partire entrambi, Meret difficilmente resta a scadenza e al momento è ferma la trattativa per il rinnovo. La partenza dei big può essere una strategia? E’ un gioco di incastri soprattutto a centrocampo, De Bruyne è più fuori che dentro, De Laurentiis se dovesse puntare un euro, lo punterebbe su una collocazione altrove del calciatore. Il Mondiale sta dicendo che è un grande calciatore, ma come tutti imbocca una parabola declinante. C’è il discorso Anguissa, che fino a qualche giorno fa era fuori dal progetto, il suo entourage non ha ancora dato una risposta definitiva: Anguissa vuole parlare prima con Allegri e poi prendere una decisione definitiva, quindi occhio e non escludiamo una svolta clamorosa, fermo restando che dalla Turchia e dall’Arabia ci sono segnali importanti e concreti sul suo futuro. Non credo più di tanto alla partenza di Lobotka, tantomeno all’ipotesi scambio con Gatti, è più una suggestione di mercato. Attenzione a quelli che possono essere gli sviluppi su McTominay: se la richiesta è di 10 milioni di euro, difficilmente puoi arrivare a quei parametri. E’ chiaro che se il Napoli imbocca la strada della sostenibilità, il calciatore non si discute, è un grande affare fatto dal Napoli. Poi se c’è il Real Madrid dietro, inizia un’altra storia: se c’è il Real Madrid dietro a quella richiesta impraticabile, non escludo che possa essere fatto un ragionamento se dovesse arrivare una cifra faraonica, perchè il Napoli non lo regala. A quel punto, il club azzurro può andare a prendere anche Rabiot. Zeballos? E’ in dirittura d’arrivo, di fatto è un’operazione perfezionata dal Napoli, che è ai dettagli con il Boca Juniors. C’è già l’accordo con l’entourage del calciatore, che ha rifiutato almeno due proposte negli ultimi dieci giorni: una è quella del CSKA e un’altra era arrivata dalla Spagna. Zeballos entrerà, quando Manna perfezionerà le prime uscite, occhio a Lang, oltre ai vari nomi di contorno. Se il Napoli fa Zeballos è perché ha l’idea di fare gli esterni con lui e Allisson, Zeballos può giocare sia a destra che a sinistra. A destra ricordiamo che ci sono Politano, Giovane. Quindi attenzione a Lang, che è più fuori che dentro. Lukaku? Il Napoli vuole aspettare la fine del Mondiale, per mettere un punto definitivo su di lui. Se fosse per il club lo avrebbe già venduto, Allegri, invece, è più cauto, perchè è convinto che il calciatore possa fare ancora la differenza. Se vendi Lukaku (il Besiktas offre una cifra tra i 6-7 milioni di euro), puoi ricavarci qualcosa, ma poi devi andare a sostituirlo. Uscirebbe anche Lucca, a meno che non giochi con due punte, ma Lucca difficilmente accetta di restare per fare panchina. Se escono Lukaku e Lucca, serve una punta importante”.